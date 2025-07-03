Сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского в комментарии "Слідство.Інфо".

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Как Сырский прокомментировал сообщение Ширшина

Сырский отметил, что комбат находился в отпуске за границей, и командование было открыто к диалогу с ним.

Мы его переведем туда, куда он хочет. Как я реагирую на это сообщение? Ну он очевидно хочет внимания или реализации, я не знаю, мне решение проблем через фейсбук не очень понятно,

– заявил Сырский.

На вопрос о многочисленных публикациях в поддержку главнокомандующего, которые появились на официальных страницах 47-й бригады после сообщения Ширшина, Сырский ответил с улыбкой: "Вы что думаете, что это им сказали писать?".

Он также отметил, что командиры на местах имеют полномочия самостоятельно принимать решение о том, как и выполнять ли задачу.

В то же время в комментарии журналистам Ширшин рассказал, что уже неоднократно пытался перевестись, однако одна такая заявка была отклонена. Он также отметил, что не призывает военных к неповиновению, но видит среди бойцов усталость и несогласие с условиями службы.

Мои бойцы мне говорили: командир, ты готов возглавить батальон СЗЧ? Я их не побуждаю на такие действия, и сказал, что ничего страшного в том, что меня скоро не будет – нет. Я очень ими горжусь: своим управлением, своими сержантами, и бойцами. Они сделали огромную работу, я знаю, как они себя проявили, для меня это очень ценно, но я очень хочу добиться изменений,

– рассказал Ширшин.

В то же время Ширшин отметил, что командиры на передовой не имеют возможности отказываться от выполнения задач.

"Невозможно отказаться от выполнения определенных задач, потому что они делаются или планируются под контролем Главкома, любое такое невыполнение – это начинаются расследования, как были у нас по Белгородщине, хотя никто там не отказывался, мы не могли физически это сделать", – добавил офицер.

К слову, ранее Ширшин рассказал, к какому решению пришла рабочая группа после расследования его действий. По его словам, в Генштабе пришли к выводу, что он "недисциплинированный".