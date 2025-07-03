Повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського в коментарі "Слідство.Інфо".

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Як Сирський прокоментував допис Ширшина

Сирський зазначив, що комбат перебував у відпустці за кордоном, і командування було відкрите до діалогу з ним.

Ми його переведемо туди, куди він хоче. Як я реагую на цей допис? Ну він очевидно хоче уваги чи реалізації, я не знаю, мені розв’язання проблем через фейсбук не дуже зрозуміло,

– заявив Сирський.

На запитання про численні публікації на підтримку головнокомандувача, які з’явилися на офіційних сторінках 47-ї бригади після допису Ширшина, Сирський відповів із посмішкою: "Ви що думаєте, що це їм сказали писати?".

Він також зазначив, що командири на місцях мають повноваження самотійно приймати рішення щодо того, як і чи виконувати задачу.

Водночас у коментарі журналістам Ширшин розповів, що вже неодноразово намагався перевестися, однак одну таку заявку було відхилено. Він також наголосив, що не закликає військових до непокори, але бачить серед бійців втому та незгоду з умовами служби.

Мої бійці мені казали: командир, ти готовий очолити батальйон СЗЧ? Я їх не спонукаю на такі дії, і сказав, що нічого страшного в тому, що мене скоро не буде – немає. Я дуже ними пишаюсь: своїм управлінням, своїми сержантами, і бійцями. Вони зробили величезну роботу, я знаю, як вони себе проявили, для мене це дуже цінно, але я дуже хочу добитись змін,

– розповів Ширшин.

Водночас Ширшин зазначив, що командири на передовій не мають можливості відмовлятися від виконання задач.

"Неможливо відмовитись від виконання певних задач, тому що вони робляться чи плануються під контролем Головкома, будь-яке таке невиконання – це починаються розслідування, як були у нас по Бєлгородщині, хоч ніхто там не відмовлявся, ми не могли фізично це зробити", – додав офіцер.

До слова, раніше Ширшин розповів, до якого рішення дійшла робоча група після розслідування його дій. За його словами, у Генштабі дійшли висновку, що він "недисциплінований".