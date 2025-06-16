Вчинок Ширшина викликав резонанс у суспільстві, а Генштаб розпочав офіційне розслідування, створивши робочу групу для вивчення обставин, про які заявив комбат, передає 24 Канал.

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Ширшина визнали "недисциплінованим"

Комбат "Магури" казав, що він неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач з пропозиціями на різних рівнях командування.

16 червня у пості в Facebook Ширшин розповів про результати розслідування. За його словами робоча група дійшла висновку, що "капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах і заслуговує на зауваження".

Знайти недисциплінованого комбата виявляється легше ніж вжити заходів щодо змін в підходах, побудови якісної роботи і недопущенні критичних ситуацій, з якими стикається багато підрозділів,

– наголосив капітан.