Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та заяву 57 ОМБр.

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Що за скандал із побиттям військового в 57 ОМБр

Руслан з Кіровоградщини надав Суспільному відео і фотографії, які свідчать про факти насилля у бригаді.

Як тільки ми приїхали, командування було начебто нормальне. Потім вони почали відмовляти у лікуванні. Виплати за підписання контракту я не отримав, у нас в бригаді ніхто не отримав ні копійки, крім зарплати. Хлопці чекають на бойові, але командування пішло іншим шляхом – вони почали застосовувати фізичну силу: бити військових, катати в багажниках. У командирів є визначені військовослужбовці, яких вони просять, щоб вони били,

– розповів він.

Руслан зізнався, що у жовтні 2024 року пішов у СЗЧ, оскільки не отримував належного лікування. За місяць дружині зателефонували з частини, пізніше Русланові запропонували повернутися на службу.

Та він пробув там усього добу.

Побачив, як далі б'ють хлопців, вони побиті, є відеозаписи. В нас був випадок, коли хлопцю з військової поліції машину спалили, бо він хлопців постійно б'є. Тому наступного дня, як тільки стемніло я розвернувся і пішов. Тому що мені почали надходити погрози, бо я в СЗЧ був. Вирішили мене провчити, один підійшов і сказав: "Я тебе заріжу". Багато хто з хлопців говорили, що замполіт до мене підсилає, щоб мене провчили за СЗЧ,

– пояснив військовий.

Він звернувся до генеральної прокуратури, до СБУ, Дмитра Лубінця, ДБР та Офісу президента. ДБР відкрило провадження про перевищення військово службовою особою влади чи службових повноважень. Інші відомства опрацьовують запити.

Руслан каже, що хотів би продовжити службу, та вже в іншій бригаді.

Реакція бригади на скандал

57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка спростувала ці повідомлення. Там указали, що боєць, з яким говорило Суспільне, двічі був у СЗЧ, з останнього досі не повернувся.

"Солдат Т., який згадується у публікації, системно уникав виконання своїх службових обов'язків у лавах Збройних Сил України, зарекомендував себе з негативного боку та жодного разу не був задіяний у виконанні бойових завдань. Ми маємо всі підстави вважати, що ці заяви спрямовані не на захист прав, а на спробу приховати небажання служити та брати участь в обороні нашої держави. Замість гідної служби ця людина обрала шлях дискредитації українських військових. До служби у військовій частині солдат Т. неодноразово був засуджений за шахрайство, відбував покарання в місцях позбавлення волі. І саме шахрайська поведінка – маніпулятивна, брехлива, спрямована на ухилення, сьогодні проглядається в його діях", – написали в 57 ОБМр.

У квітні 2025 року в інтернеті з'являлася інформація щодо нібито неправомірної поведінки військовослужбовців бригади. Тоді Військова служба правопорядку, військова контррозвідка СБУ, Державне бюро розслідувань, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини проводили численні перевірки та розслідування. Ознак правопорушень чи злочинів з боку командування та військовослужбовців бригади тоді не виявили.