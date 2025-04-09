Про це з зали суду в середу, 9 квітня, повідомив кореспондент Радіо Свобода, передає 24 Канал. Колегія суддів заслуховувала аргументи сторін у закритому режимі.

Дивіться також Не без "сюрпризів": нові деталі із засідання суду у справі вбивства підлітка на фунікулері

У чому підозрюють екскомандира

Рюмшин залишиться під вартою до 20 квітня, а розмір застави тепер складає 35 мільйонів гривень.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють екскомандира 155-ї бригади в бездіяльності військової влади в умовах воєнного стану. Однак Рюмшин і його захист вважають підозру необґрунтованою.

За даними ДБР, фігурант впродовж 2024 року нібито умисно не направляв до органів досудового розслідування повідомлення щодо підлеглих і їхніх правопорушень. Ідеться про самовільне залишення військової частини та місця несення служби, а також неповернення військовослужбовців із відпусток, відряджень і лікарняних.

Окремі випадки, за даними слідства, відбулися на території Європейського Союзу, де 155-та бригада проходила навчання.