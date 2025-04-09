Об этом из зала суда в среду, 9 апреля, сообщил корреспондент Радио Свобода, передает 24 Канал. Коллегия судей заслушивала аргументы сторон в закрытом режиме.

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В чем подозревают экс-командира

Рюмшин останется под стражей до 20 апреля, а размер залога теперь составляет 35 миллионов гривен.

Напомним, правоохранители подозревают экс-командира 155-й бригады в бездействии военной власти в условиях военного положения. Однако Рюмшин и его защита считают подозрение необоснованным.

По данным ГБР, фигурант в течение 2024 года якобы умышленно не направлял в органы досудебного расследования сообщения о подчиненных и их правонарушениях. Речь идет о самовольном оставлении воинской части и места несения службы, а также невозвращении военнослужащих из отпусков, командировок и больничных.

Отдельные случаи, по данным следствия, произошли на территории Европейского Союза, где 155-я бригада проходила обучение.