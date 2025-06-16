Поступок Ширшина вызвал резонанс в обществе, а Генштаб начал официальное расследование, создав рабочую группу для изучения обстоятельств, о которых заявил комбат, передает 24 Канал.

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Ширшина признали "недисциплинированным"

Комбат "Магуры" говорил, что он неоднократно делал официальные и неофициальные обращения о целесообразности выполнения задач с предложениями на разных уровнях командования, но почти все его обращения были проигнорированы.

16 июня в посте в Facebook Ширшин рассказал о результатах расследования. По его словам рабочая группа пришла к выводу, что "капитан Ширшин оказался недисциплинированным, результатом чего стало распространение служебной информации в соцсетях и заслуживает замечания".

Найти недисциплинированного комбата оказывается легче чем принять меры по изменению в подходах, построения качественной работы и недопущении критических ситуаций, с которыми сталкивается много подразделений,

– подчеркнул капитан.