Шубин управлял автомобилем Прилепина. Он вез пропагандиста к его родственникам. Об этом пишут российские СМИ.

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Что известно о водителе Прилепина Александре Шубине

Александр Шубин родился 15 января 1996 в украинском Луганске. С 2016 года Шубин служил в батальоне Прилепина, где у него был позывной "Злой". Оккупант даже засветился в базе "Миротворец."

В 2018 году Шубин перебрался в Нижегородскую область, где проживает Захар Прилепин с семьей. Также он дружил с вагнеровцами и другими военными преступниками. Правда, российский паспорт ему выдали только в 2019 году.

Интересно, что в 2020 году он был одним из тех, кого послала Россия для дестабилизации ситуации в Беларуси.

В частности, белорусские пропагандистские СМИ писали, что 29 июля 2020 года сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика ЧВК "Вагнера". Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. Они должны были дестабилизировать ситуацию в Беларуси перед выборами.

Тогда же белорусы показали список задержанных – среди них был уже знакомый нам Александр Шубин.

Что известно о подрыве автомобиля Прилепина