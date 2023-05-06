Шубін керував автівкою Прілєпіна. Він віз пропагандиста до його родичів. Про це пишуть російські ЗМІ.
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Що відомо про водія Прілєпіна Олександра Шубіна
Олександр Шубін народився 15 січня 1996 року в українському Луганську. З 2016 року Шубін служив у батальйоні Прилепіна, де у нього був позивний "Злий". Окупант навіть засвітився в базі "Миротворець."
У 2018 році Шубін перебрався до Нижньоновгородської області, де проживає Захар Прілєпін з родиною. Також він дружив з вагнерівцями та іншими воєнними злочинцями. Щоправда, російський паспорт йому видали аж у 2019 році.
Цікаво, що у 2020 році він був одним з тих, кого послала Росія для дестабілізації ситуації в Білорусі.
Зокрема білоруські пропагандистські ЗМІ писали, що 29 липня 2020 року співробітники правоохоронних органів Білорусі під Мінськом затримали 32 бойовиків ПВК "Вагнера". Крім того, ще одну людину було виявлено і затримано на півдні країни. Вони повинні були дестабілізувати ситуацію в Білорусі перед виборами.
Тоді ж білоруси засвітили список затриманих – серед них був вже знайомий нам Олександр Шубін.
Що відомо про підрив автівки Прілєпіна
- 6 травня близько 10:40 у Нижньоновгородській області вибухнула автівка Audi Q7, в якій їхав пропагандист Захар Прілєпін. Він повертався з окупованого Донбасу.
- Під капот був закладений саморобний вибуховий пристрій. Відповідальність за підрив авто взяли на себе 2 партизанські групи: "Атеш" та "Національна республіканська армія".
- Прілєпін отримав струс мозку та переломи ніг. Пропагандист довго чекав на медичний гелікоптер, тож першу допомогу йому надавали на місці.
- Відомо, що він віз свою доньку у Нижній Новгород до родичів, проте на момент вибуху дитина не перебувала в машині. Тож російські ЗМІ припускають, що за автівкою слідкували й керували пристроєм віддалено, щоб не нашкодити їй.