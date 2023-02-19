Отдал жизнь за Украину: во Львове попрощались с командиром роты 80 ОДШБ Александром Созанским

Лучшие сыновья Украины каждый день платят своими жизнями за то, чтобы выгнать врага с украинской земли. В частности, стало известно о смерти защитника Александра Созанского, который родом из города Самбора Львовской области.

Известно, что Созанский был командиром роты огневой поддержки 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. На момент гибели – 17 февраля 2023 – ему был 31 год, а Украину от российских оккупантов он защищал еще с 2014 года.

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Краткая биографическая справка о бойце

Александр Созанский родился 21 сентября 1991 года в Самборе Львовской области – то есть он фактически является ровесником Независимости. Окончил он Национальный университет "Львовская политехника" и параллельно учился на военной кафедре в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Военный был командиром роты огневой поддержки "Heavy Weapons Company". С 2014 года участвовал в боевых действиях в составе батальона патрульной службы полиции особого назначения "Золотые ворота". Впоследствии вступил в ряды Правого сектора,

– говорится в сообщении ЛГС.

Боец Александр Созанский / Фото из социальных сетей

Что говорил Александр о себе

В сети можно найти коротенькое интервью с Созанским, в котором тот рассказывает, что подписал контракт с ВСУ только в 2018 году. До этого Созанский был добровольцем и боролся за суверенитет нашего государства, имея совершенно искренние убеждения.

Военнослужащим я стал с 2018 года. Добровольцем – с 2014-го... Как в одной песне говорится, и эти слова очень точны: молодые и искренние. Тогда не было ни зарплаты, ни обеспечения... Не было ничего. Но делали свое дело с тем, что у нас было. Потому что было понимание, что должны,

– рассказывал он.

Александр Созанский рассказывает о себе: смотрите видео из соцсетей

Реакция побратимов на смерть Созанского

Один из первых на смерть Александра в своих социальных сетях отреагировал военный Анатолий Штефан. Он констатировал, что познакомился с ним и его мамой Лидией в далеком 2015 году в поезде, который ехал из Волновахи во Львов.

Все эти годы мы продолжали общаться. Мать Александра не переставала волонтерить. Это невероятно искренняя и патриотическая семья. И я все эти годы гордился дружбой с ними. Брат, вечная память тебе и вечная слава,

– написал он.

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Кроме того, другой побратим Александра констатировал, что знал немного таких воинов, каким был Созанский.

Ты должен был жить и наваливать врагам. Под твоим командованием должны были идти в бой. Отомстим. Увидимся в Вальгалле (по германской мифологии место, где покоятся победоносные воины – 24 Канал),

– отметил боец.

Напоследок заметим, что прощание с павшим воином Александром Созанским прошло в воскресенье, 19 февраля. Собственно, в 10 часов состоялось служение в Гарнизонном храме Львова, а также после этого – церемония прощания на Площади Рынок.