Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Александра Сырского. Он подвел итоги года на своей должности и отметил ключевые достижения армии.

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Украина готовит новые дальнобойные удары

В частности, продолжается наращивание ударов по военным объектам на территории врага.

Воинские части, арсеналы, склады боеприпасов, цеха предприятий ВПК, нефтеперерабатывающие заводы, обеспечивающие российскую армию, и другие объекты будут атакованы, пока будет продолжаться агрессия Москвы против нашего государства,

– заявил Сырский.

По его словам, Украина уже достигла поражения целей на расстоянии 1 700 километров вглубь территории России. К тому же продолжается подготовка новых дальнобойных средств, которые будут применены в ближайшее время.

Всего за год ВСУ успешно поразили 377 объектов военного назначения на территории россиян. Кроме того, Воздушные силы и другие подразделения Сил обороны уничтожили 9 200 воздушных целей различных типов – это в 2,4 раза больше, чем в 2023 году.