Роман защищает Украину в составе 3 механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Герой мобилизовался в начале полномасштабного вторжения.

Обратите внимание ВСУ уничтожают танки вдвое быстрее, чем Россия успевает поставлять новые, – военный эксперт

Сейчас Роман с собратьями эффективно уничтожают технику, живую силу и укрепление российских оккупантов на земле, а также – с воздуха. В частности, Роман работает с дронами, которыми уничтожают российских окупантов. В частности, FPV-камикадзе.

БпЛА выполняют роль "бомбардировщиков", сбрасывая взрывчатку, а также летящие в один конец камикадзе – роковой для российского врага,

– говорится в сообщении.

Как работают украинские герои на нуле: смотрите видео

Что говорят в Минобороны

Анна Маляр – заместитель министра обороны – рассказала, что воины ВСУ преуспевают на Востоке и Юге. В последнее время украинские герои существенно подорвали наступательные и оборонительные способности врага. Количество вражеских обстрелов уменьшилось из-за того, что удалось уничтожить немало вражеских складов. Врагу наносят колоссальные потери. Ежедневно ликвидировать удается сотни окупантов.