Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский. Он проанализировал аналитику издания Bloomberg, которое написало, что Украина уже перегнала Россию по количеству танков.
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Ситуация с танками у россиян
Киричевски отметил, что россияне способны поставлять для своего войска 10 – 15 танков Т-90АМ "Прорыв" в месяц, ремонтировать до 10 танков Т-55. Кроме того, враг может поставлять до 50 отремонтированных или модернизированных танков Т-72 и Т-80.
Здесь радует, что ВСУ успевают уничтожать танки вдвое быстрее, чем россияне успевают поставлять новые. Откуда они взяли цифру 1 400 танков у россиян? Если наиболее пессимистическая оценка для России – это 1800 танков, почти все из которых сосредоточены на территории Украины,
– сказал он.
Эксперт Defence Express подчеркнул, что во время контрнаступления в Харьковской области ВСУ "затрофеили" 200 танков, а удалось собрать только 2 танковых батальона, ориентировочно 30 машин.
Киричевский об аналитике Bloomberg: смотрите видео
Что написали в Bloomberg
- Аналитики утверждают, что с начала полномасштабного вторжения изменился баланс тяжелого вооружения на полях сражений. Опираясь на данные о поставках в Украину и открытых источниках, издание отметило, что количество украинских танков от 24 февраля 2022 года возросло, а в России – наоборот.
- В частности, до 24 февраля 2022 года у Украины было 987 танков, а теперь якобы около 1,5 тысячи. В России же было 3,4 тысячи танков, а стало – 1,4 тысячи.
- В Bloomberg подчеркнули, что вокруг таких цифр существует огромная неопределенность, поскольку как для Украины, так и для России потери – государственная тайна.
- У аналитиков возникают большие трудности со сбором данных из открытых источников, особенно когда говорится об украинских потерях. Также нет проверенных данных о количестве замененных танков Россией.