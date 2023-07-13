Про це 24 Каналу розповів експерт Defence Express Іван Киричевський. Він проаналізував аналітику видання Bloomberg, яке написало, що Україна вже перегнала Росію за кількістю танків.
Читайте також Україна вже перегнала Росію за кількістю танків, – Bloomberg
Ситуація з танками у росіян
Киричевський зазначив, що росіяни здатні постачати для свого війська 10 – 15 танків Т-90АМ "Прорив" на місяць, ремонтувати до 10 танків Т-55. Крім того, ворог може постачати до 50 відремонтованих чи модернізованих танків Т-72 та Т-80.
Тут радує, що ЗСУ встигають знищувати танки вдвічі швидше, аніж росіяни встигають постачати нові. Звідки вони взяли цифру 1 400 танків у росіян? Якщо найбільш песимістична оцінка для Росії – це 1 800 танків, майже всі з яких зосереджені на території України,
– сказав він.
Експерт Defence Express підкреслив, що під час контрнаступу у Харківській області ЗСУ "затрофеїли" 200 танків, а вдалося зібрати лише 2 танкових батальйони, орієнтовно 30 машин.
Киричевський про аналітику Bloomberg: дивіться відео
Що написали у Bloomberg
- Аналітики стверджують, що від початку повномасштабного вторгнення змінився баланс важкого озброєння на полях битв. Спираючись на дані про постачання в Україну та відкриті джерела, видання зазначило, що кількість українських танків від 24 лютого 2022 року зросла, а в Росії – навпаки.
- Зокрема, до 24 лютого 2022 року Україна мала 987 танків, а тепер нібито близько 1,5 тисячі. Натомість у Росії було 3,4 тисячі танків, а стало – 1,4 тисячі.
- У Bloomberg підкреслили, що довкола таких цифр існує величезна невизначеність, оскільки як для України, такі для Росії втрати – державна таємниця.
- В аналітиків виникають великі труднощі зі збором даних із відкритих джерел, особливо коли мовиться про українські втрати. Також немає перевірених даних про кількість замінених танків Росією.