Про це 24 Каналу розповів експерт Defence Express Іван Киричевський. Він проаналізував аналітику видання Bloomberg, яке написало, що Україна вже перегнала Росію за кількістю танків.

Читайте також Україна вже перегнала Росію за кількістю танків, – Bloomberg

Ситуація з танками у росіян

Киричевський зазначив, що росіяни здатні постачати для свого війська 10 – 15 танків Т-90АМ "Прорив" на місяць, ремонтувати до 10 танків Т-55. Крім того, ворог може постачати до 50 відремонтованих чи модернізованих танків Т-72 та Т-80.

Тут радує, що ЗСУ встигають знищувати танки вдвічі швидше, аніж росіяни встигають постачати нові. Звідки вони взяли цифру 1 400 танків у росіян? Якщо найбільш песимістична оцінка для Росії – це 1 800 танків, майже всі з яких зосереджені на території України,

– сказав він.

Експерт Defence Express підкреслив, що під час контрнаступу у Харківській області ЗСУ "затрофеїли" 200 танків, а вдалося зібрати лише 2 танкових батальйони, орієнтовно 30 машин.

Киричевський про аналітику Bloomberg: дивіться відео

Що написали у Bloomberg