В частности, они уничтожают врага на его земле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ в его телеграм-канале.

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Что сказал Сырский о задачах ВСУ в Курской области

Александр Сырский подчеркнул, что важность Курского оперативного района нельзя недооценивать, учитывая количество войск противника, которые там сосредоточены.

Если бы не стойкость наших воинов, то эти десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, что существенно ухудшило бы ситуацию на фронте,

– подчеркнул генерал.

Он также подчеркнул, что сейчас эти российские подразделения, выполняя приказ своего военного руководства, пытаются вытеснить наши войска из Курской области и продвинуться вглубь территории, которую наши защитники держат под контролем.

"Наша задача на этом направлении – сдерживать и уничтожать врага на его земле", – отметил Сырский.

Сырский работал с военными, воюющими на Курском направлении / Фото из телеграм-канала главнокомандующего ВСУ

Генерал рассказал, что именно поэтому его работа с украинскими подразделениями и частями была посвящена оказанию помощи командирам в организации боевых действий, повышению эффективности огневого поражения противника и решению вопросов всестороннего обеспечения и подготовки резервов.

Главнокомандующий ВСУ также поблагодарил наших воинов за стойкость и храбрость в борьбе с российским агрессором.

К слову, пресс-офицер 47 отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик рассказывала, что россияне усилили свои штурмовые действия в Курской области. Там оккупанты используют БМП, БТР, танки, а также прибегают к тактике обходных маневров.