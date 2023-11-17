Соответствующий указ Зеленского №757 уже появился на сайте Офиса президента.

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Тарасовского уволили с должности

Причина увольнения пока неизвестна. Также пока неизвестно, кто возглавит этот пост.

Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины,

– говорится в указе президента.

Чем занимается Служба внешней разведки Украины Она создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины. СВР ведет разведки в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, а также участвует в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечением безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель Службы входит в состав СНБО и подчиняется непосредственно президенту Украины.

К слову, 17 ноября Владимир Зеленский подтвердил пребывание Сил обороны на Левом берегу Херсонской области. Глава государства заявил, что наши воины продвигаются вперед.

Он поблагодарил защитников за успехи и даже показал кадры их работы.