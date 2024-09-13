В четверг, 5 сентября, Матвея Бедного официально утвердили на должность министра молодежи и спорта Украины. До этого он был исполняющим обязанности.

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Усик нацелился на должность Бедного

Украинский боксер имеет амбициозные планы на будущее, объяснив это тем, что хочет работать с детьми.

Работать с детьми не только в спорте, но и в обучении: психология, здоровый образ жизни, думать своей головой, а не слушать, кто и что говорит. Я хочу работать со своими ребятами, со своими детьми для того, чтобы научить их некоторым вещам, которые могу я. Я бы с удовольствием стал бы министром спорта – я стану им,

– заявил Александр Усик.

Отметим, что недавно Александр Усик уже говорил о желании стать министром спорта, чтобы продолжать делать свой вклад в развитие спорта. Он считает это не политической должностью.