У четвер, 5 вересня, Матвія Бідного офіційно затвердили на посаду міністра молоді та спорту України. До цього він був виконувачем обов'язків.

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Усик націлився на посаду Бідного

Український боксер має амбітні плани на майбутнє, пояснивши це тим, що хоче працювати з дітьми.

Працювати з дітьми не тільки у спорті, а й у навчанні: психологія, здоровий спосіб життя, думати своєю головою, а не слухати, хто і що говорить. Я хочу працювати зі своїми хлопцями, зі своїми дітьми для того, щоб навчити їх деяким речам, які можу я. Я б з задоволенням став би міністром спорту – я стану ним,

– заявив Олександр Усик.

Відзначимо, що нещодавно Олександр Усик вже говорив про бажання стати міністром спорту, щоб продовжувати робити свій внесок у розвиток спорту. Він вважає це не політичною посадою.