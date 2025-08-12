Налоговый комитет Верховной Рады поддержал рекомендацию отозвать нардепа Александра Дубинского с должности заместителя и члена Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Окончательное решение будут принимать народные депутаты во время ближайшей пленарной недели.

Об этом сообщает 24 Канал

Что известно об Александре Дубинском?

По словам Фединой, Комитет поддержал отзыв Дубинского с должности заместителя и члена Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики со второй попытки и почти через два года после того, как скандальный депутат находится в СИЗО. Теперь это решение должна утвердить Верховная Рада.

Напомним, что народный депутат Александр Дубинский с ноября 2023 года находится под стражей по подозрению в государственной измене. По данным Государственного бюро расследований, он и еще четыре человека входили в преступную организацию, которая действовала против интересов Украины по указаниям российских спецслужб.

В ГБР отметили, что передали в суд обвинительный акт в отношении действующего и бывшего нардепов, экс-прокурора, а также заместителя начальника главного управления генерального штаба вооруженных сил России и его помощника.

Следствию удалось установить, что по указанию российских спецслужб они организовали мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене для ухудшения дипломатических отношений с США и осложнения вступления государства в ЕС и НАТО.