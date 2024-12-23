Об этом написал Алексей Буряченко, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин", информирует 24 Канал.

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Буряченко заявил, что Дубинский активизировался не случайно – чем ближе к завершению горячей фазы войны, тем ближе новый политический сезон. Находясь в СИЗО, он дискредитирует политическое руководство Украины, называет президента Зеленского нелегитимным, пытается подорвать отношения Украины с партнерами. Его тезисы регулярно перекликаются с российской пропагандой. По данным СМИ, он даже готовил "масштабную медийную спецоперацию по дискредитации" Государственного бюро расследований.

Впрочем, как бы ни старался Дубинский "Буратино", ценность в глазах своих покровителей он окончательно потерял, считает Буряченко. Для олигархов нардеп стал "чемоданом без ручки с явно пророссийским привкусом", а связи с ним – слишком рискованными и неоправданными.

Коломойский, как, кстати, и любой другой олигарх, должен понять одну очевидную вещь, что "зажженные агенты" никакой добавленной стоимости, кроме проблем, уже не принесут. Более того, убежден, что в интересах эпатажного днепропетровского олигарха, который, к слову, сейчас также в СИЗО, максимально быстро и, желательно, публично разорвать все связи с Дубинским, который явно тянет его на дно "общей историей",

– считает эксперт.

По его мнению, теперь, когда у Дубинского не осталось влиятельных покровителей, ничто не должно помешать правоохранительным органам привлечь его к ответственности.

"Систематическое расшатывание общественного мнения на чувствительных темах персонажей подобных агенту "Буратино" не должны обходить вниманием наших силовиков и жесткая реакция на подрыв государственного суверенитета и основ национальной безопасности должна стать сигналом для других. Ведь дискредитировать государство, распространять нарративы Кремля и откровенную дезинформацию ни во время войны, ни после ее завершения, никто не даст", – убежден Буряченко.

Коротко о деле Дубинского

13 ноября 2023 года Дубинскому было объявлено подозрение в государственной измене. По данным следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, которую сформировало Главное управление разведки генштаба вооруженных сил России.

До этого Дубинский уже получал подозрения в служебном подлоге для выезда за границу, а также в организации схемы незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Суд арестовал имущество нардепа более 20 квартир и 15 автомобилей.