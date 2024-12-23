Про це написав Олексій Буряченко, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад", інформує 24 Канал.

Читайте також Нардепа Дубінського визнали винним у корупції: що за це буде "Буратіно"

Буряченко заявив, що Дубінський активізувався не випадково – чим ближче до завершення гарячої фази війни, тим ближче новий політичний сезон. Перебуваючи у СІЗО, він дискредитує політичне керівництво України, називає президента Зеленського нелегітимним, намагається підірвати відносини України з партнерами. Його тези регулярно перегукуються з російською пропагандою. За даними ЗМІ, він навіть готував "масштабну медійну спецоперацію з дискредитації" Державного бюро розслідувань.

Втім, як би не старався Дубінський "Буратіно", цінність в очах своїх покровителів він остаточно втратив, вважає Буряченко. Для олігархів нардеп став "валізою без ручки з явно проросійським присмаком", а звʼязки із ним – надто ризикованими і невиправданими.

Коломойський, як, до речі, і будь-який інший олігарх, має зрозуміти одну очевидну річ, що "запалені агенти" ніякої доданої вартості, окрім проблем, уже не принесуть. Більше того, переконаний, що в інтересах епатажного дніпропетровського олігарха, який, до слова, зараз також в СІЗО, максимально швидко і, бажано, публічно розірвати усі зв'язки з Дубінським, який явно тягне його на дно "спільною історією",

– вважає експерт.

На його думку, тепер, коли в Дубінського не залишилось впливових покровителів, ніщо не має завадити правоохоронним органам притягнути його до відповідальності.

"Систематичне розхитування суспільної думки на чутливих темах персонажів подібних до агента "Буратіно" не мають обходити увагою наших силовиків і жорстка реакція на підрив державного суверенітету та основ національної безпеки має стати сигналом для інших. Адже дискредитувати державу, розповсюджувати наративи Кремля та відверту дезінформацію ні під час війни, ні після її завершення, ніхто не дасть", – переконаний Буряченко.

Коротко про справу Дубінського

13 листопада 2023 року Дубінському було оголошено підозру у державній зраді. За даними слідства, він мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління розвідки генштабу збройних сил Росії.

До цього Дубінський вже отримував підозри у службовому підробленні для виїзду за кордон, а також в організації схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Суд заарештував майно нардепа: понад 20 квартир та 15 автомобілів.