Дональд Трамп объявил о намерении закупать российское дизельное топливо накануне промежуточных выборов в США. Голосование 3 ноября определит соотношение сил в Конгрессе и возможности Белого дома продвигать свои решения.

Политолог Александра Филиппенко в эфире 24 Канала связала это решение со стремлением Трампа удержать республиканское большинство в Конгрессе. Она считает, что президенту приходится учитывать и недовольство избирателей, и риски, которые могут возникнуть после голосования.

Лицензия не гарантирует поставки

Трамп обнародовал в Truth Social объемы российского дизельного топлива, которое США могли бы закупить. Однако эти цифры пока нельзя считать согласованными поставками.

Этот подписанный документ носит чисто теоретический характер: он дает разрешение на торговлю, но не устанавливает контрактов. Именно такие цифры привел Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social. В документе нет гарантированных поставок. Мы не понимаем, как это все реально повлияет,

– пояснила Филиппенко.

В США достаточно собственной нефти и дизельного топлива, поэтому цель инициативы заключается в попытке снизить мировые цены за счет возвращения российского топлива на международный рынок. Соединенные Штаты физически не зависят от поставок через Ормузский пролив, однако американский рынок реагирует на мировые цены на энергоресурсы. Продавцы ориентируются на эти цены, поэтому поддерживать низкие цены на топливо только внутри страны в условиях рыночной экономики невозможно.

Недовольство стоимостью жизни отражено в опросе Reuters. Он показывает, кого американцы считают ответственным за подорожание.

78% избирателей возлагают ответственность за рост цен на Дональда Трампа и Белый дом. 78% избирателей не верят в версию о том, что в высоких ценах виновата Украина. Никто в это не верит,

– подчеркнула политолог.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Среди недовольных есть и избиратели Республиканской партии. Белый дом также проводил собственные внутренние опросы.

Закупки подпадают под законодательные ограничения

Лицензия действует до 7 апреля. Ее полугодовой срок Филиппенко связывает с возможной подготовкой документа примерно 7 октября, в день рождения Путина.

Организация поставок требует времени, поэтому избиратели могут не увидеть немедленного результата. Политолог предполагает, что Трамп воспользуется этими сроками для обещаний об удешевлении топлива уже после голосования за республиканцев.

Это должно по какой-то причине повлиять на мировые цены. Изменит или не изменит – это вопрос. Но зато сейчас можно сказать: "Посмотрите, какую хорошую лицензию мы выдаем, как это замечательно, цены сейчас резко упадут". Я думаю, примерно так он это будет формулировать,

– предположила Филиппенко.

В то же время изменение энергетической политики в отношении России регулирует закон 2017 года, который подписывал сам Трамп. Он предусматривает 30-дневное рассмотрение в Конгрессе. Другой закон, принятый при Байдене в 2022 году, запрещает импорт российских энергоресурсов, в частности дизельного топлива. Для приостановки его действия, как объясняет Филиппенко, Россия должна вывести войска, закончить войну и признать международное право и территории Украины.

Выдача временных разовых лицензий разрешена. Но полгода – это что? Что это за временное такое? Временное, разовое – два дня, три дня, небольшой объем. А здесь что-то не очень временное и не очень разовое,

– отметила политолог.

Из-за законодательных ограничений реальные закупки могут так и не состояться. Филиппенко не исключает, что объявленная инициатива останется предвыборным заявлением.

Республиканцы рискуют потерять голоса

У нового состава Конгресса могут возникнуть вопросы и относительно финансовых операций людей, связанных с Трампом. Филиппенко обращает внимание на то, как удачно они иногда выбирают время для покупки или продажи акций и фьючерсов, а также на их интерес к иностранным активам "Лукойла".

Конечно, Трамп боится расследований. Он боится того, что если демократы будут везде, то посыплются расследования именно о сделках, именно о том, что как-то вдруг акции очень удачно начинают покупать люди, близкие к Трампу. Поэтому он и уговаривает: "Голосуйте за республиканцев",

– считает Филиппенко.

Однако неопределенность возникла даже в традиционно республиканских штатах с сильным сельским хозяйством – Айове, Огайо и Канзасе. Раньше их поддержку партии считали гарантированной, а теперь результат вызывает вопросы. Для Небраски прогноз при этом остается более благоприятным для республиканцев.

Трампу важно убедить фермеров, что администрация заботится о них, и побудить своих сторонников прийти на избирательные участки. Риск заключается не только в том, что они могут изменить свои политические симпатии.

В Канзасе, Техасе, Огайо те, кто голосовал за Республиканскую партию, не пойдут сейчас голосовать за демократов. Но они могут остаться дома. Они не пойдут голосовать, у них не будет энтузиазма,

– предположила политолог.

Голосование проходит во вторник, и для него нужно выделить время до работы, во время обеденного перерыва или вечером. Досрочное голосование по почте менее популярно в республиканских штатах.

Лицензия ослабляет угрозу санкций

Разрешение на российский дизель вызвало критику и среди республиканцев. Бывший конгрессмен Адам Кинзингер призвал Украину удвоить удары по российским НПЗ. Противники решения называют его предательством и моральной слепотой, подпитывающей военную машину России.

Вопросы возникают и в отношении давления на другие страны, которые закупают российские энергоресурсы. В частности, речь идет о Китае и угрозе санкций, связанной с инициативой Линдси Грэма.

Странно будет сейчас наказывать Китай за покупку российских природных ресурсов, а самим выдавать лицензии на российский дизель. Кого он будет наказывать, если сам разрешает этот дизель? Китай смотрит на это с восторгом, потому что это означает, что можно договориться,

– заявила Филиппенко.

Политолог считает, что Трамп своим разрешением ослабляет угрозу санкций, которую США могли бы использовать в переговорах. При этом лицензия не означает, что другие страны захотят закупать российское топливо: возможны и отказы, в частности в Европе.

Остается впечатление, что это сугубо политическая история. Все связано с Китаем, с Ираном. Это очень сложная конфигурация, которая может вообще никак не повлиять на мировые цены,

– отметила политолог.

Bloomberg также задает вопрос, способна ли Россия обеспечить объявленные объемы поставок уже сейчас. Речь идет о ее текущих возможностях, а не только о риске будущих украинских ударов; проверить их можно будет во время реальных отгрузок.

Встречи могут стать предвыборным шоу

Контакты украинских и российских представителей также могут дать Трампу повод заявить о собственном дипломатическом результате. Филиппенко не исключает, что он попытается использовать встречу как предвыборный аргумент даже без продвижения к завершению войны.

В то же время значение таких переговоров для Украины не ограничивается политическими заявлениями. Они могут помочь вернуть военнопленных или гражданских украинцев, которых удерживают в российских тюрьмах.

Нужно понимать: то, как содержатся украинские военнопленные, – это пытки, людей буквально мучают каждый день. Даже если встреча приведет к освобождению хотя бы одного из них, это спасение одного человека, это очень важно,

– подчеркнула Филиппенко.

Политолог сомневается, что участие российских представителей вроде Мединского будет означать наличие у них реальных полномочий для переговоров. Однако для публичного представления встречи может хватить самого факта, что стороны сели за один стол.

Дональд Трамп представит это так: "Благодаря мне я усадил их за стол переговоров, я их заставил". Но здесь снова получается, что это чисто показательная история, кульбит Дональда Трампа перед промежуточными выборами,

– предположила политолог.

Трамп уже заявлял 9 мая о договоренности по обмену пленными по формуле "тысяча на тысячу". С тех пор состоялось пять обменов, в ходе которых вернулись 859 украинских военнопленных.

Трамп отдаляется от Канады

Энергетические закупки США не ограничиваются вопросом российского дизельного топлива. Нефть и калийные удобрения можно получать из Канады, однако администрация Трампа ищет договоренностей и с Лукашенко.

Очень важно упомянуть Канаду: речь идет о роли личности в истории и о раздражении Трампа Канадой. Ухудшение отношений с Канадой ужасно – это буквально отталкивание ближайшего союзника. Действительно, можно было бы пользоваться канадской нефтью,

– отметила Филиппенко.

В контактах с Беларусью наряду с вопросами калийных удобрений и ослабления санкций есть обещания освободить политзаключенных. Для Трампа это также возможность публично продемонстрировать результат своих договоренностей.

Трампу важно показывать, сколько всего он освободил. Лукашенко обещал 200, а освободил 25. Конечно, освобождение каждого человека важно. Но я говорю об объемах: 25 и 200 – это две большие разницы,

– отметила политолог.

Подобными обещаниями уже неоднократно вводили в заблуждение не только Трампа, но и людей, представлявших его на переговорах.

Рубио признает тупик в переговорах

Госсекретарь США Марко Рубио во время поездки в Европу заявил о стратегическом тупике в переговорах по поводу войны. В речи в Греции он призвал Европу действовать активнее и пересмотреть негативное отношение к понятию национализма. Об Украине он ответил уже после выступления, когда журналисты задали соответствующие вопросы, и назвал два возможных сценария: дипломатическое урегулирование или эскалацию.

Противостоять этому решению Трампа, выдаче лицензий и всему в целом могут и республиканцы. Но нужен лидер. Марко Рубио мог бы стать этим лидером, противостоящим Дональду Трампу, но он не решается на это,

– сказала Филиппенко.

Политолог допускает, что Рубио рассматривает участие в президентских выборах 2028 года или ждет более поздней возможности. Его нынешние предупреждения могут стать аргументом в будущей кампании. В то же время она задается вопросом, насколько согласованы различные переговорные процессы: пока госсекретарь говорит об отсутствии результата, параллельно продолжаются контакты по поводу "Лукойла" и лицензии на российское топливо.

Рубио ранее оценивал войну против Грузии как захват территорий и оккупацию. Что касается войны против Украины, он также не принимал российских объяснений вроде "их там нет".

Боятся давить на Китай. Но почему же не предоставить Украине все необходимое вооружение? Почему не закрыть воздушное пространство? Почему не сделать все то, что действительно с военной точки зрения может изменить ситуацию? Для Марко Рубио было бы логично это предлагать,

– подчеркнула политолог.

Перед встречей с украинской делегацией Виткофф и Кушнер провели совещание с Трампом. В нем участвовали министр финансов Скотт Бессент и один из заместителей Рубио, тогда как сам госсекретарь находился в поездке.

На "Лукойле" может заработать окружение Трампа

Возможная продажа иностранных активов "Лукойла" касается не только межгосударственных переговоров, но и интересов частных инвесторов. Среди заинтересованных в потенциальной сделке есть люди, связанные с администрацией Трампа, Кушнером и Виткоффом.

Есть схема The New York Times, где показано, как связаны эти люди. Например, Тодд Боэли – инвестор в предвыборную кампанию Дональда Трампа. Он никогда не занимался газом и нефтью, но тут вдруг проявил большое желание купить иностранные активы "Лукойла",

– пояснила Филиппенко.

Среди потенциальных покупателей – шейх Тахнун, известный в США как Spy Sheikh. Он принадлежит к правящей семье Объединенных Арабских Эмиратов и занимается вопросами безопасности и спецслужб. Другие возможные инвесторы из Эмиратов совместно с Кушнером строят роскошный курорт в Албании.

Компания Кушнера Affinity Partners привлекает средства и инвестирует в странах Персидского залива. Филиппенко предполагает, что сделка с российскими активами может принести ему прямую прибыль.

Когда речь идет об убийстве людей, о смерти украинцев, это абсолютно ужасно. Пусть зарабатывают, пусть заключают какие-то сделки, занимаются каким-то бизнесом – чем угодно. Но только не на войне, только не на убийстве людей,

– подчеркнула политолог.

Кремль, полагает Филиппенко, пытается говорить с Трампом понятным ему языком деловых предложений и угроз.

Москва ищет ослабление санкций

Среди тем российско-американских контактов остаются Арктика, северный торговый путь и возможности Китая. Россия стремится присоединиться к более широкому обсуждению между Вашингтоном и Пекином. Для этого важны и предстоящие встречи Трампа и Си Цзиньпина в Китае, США, на форумах АТЭС и G20.

Россия хочет принимать самое активное участие, хочет вести любые переговоры с Китаем и США, кроме переговоров об Украине. Космос, ядерное оружие, Арктика – все что угодно, но только без вопросов об Украине. А главная задача – снятие санкций,

– заявила Филиппенко.

Стремление Москвы поскорее договориться об ослаблении ограничений политолог связывает и с проблемами российской инфраструктуры. В сервисах "Яндекса" возникают технические сбои; перебои в работе банков и электронных услуг могут затрагивать не только обычных пользователей.

Дальнобойные санкции, судя по всему, действуют на "Яндекс", судя по техническим сбоям. Мы же не наивные люди, не думаем, что Путин беспокоится о россиянах, у которых не работают банки или электронные услуги. Но они беспокоятся о своих банках, о своих услугах, о своих переводах,

– отметила политолог.

Филиппенко также допускает, что Украина может получить новые типы вооружения и усилить свои военные возможности. Тогда перед Россией встанет вопрос, как им противодействовать; политолог связывает с этой перспективой желание Москвы договориться о снятии санкций уже сейчас.

Демократы могут взять обе палаты

На промежуточных выборах переизбираются Палата представителей и часть Сената. В Сенате 100 мест, из которых на этих выборах переизбираются 35; для большинства демократам нужно 51. При равном распределении голосов решающее слово остается за вице-президентом, поэтому соотношение 50 на 50 оставляет преимущество республиканцам.

С Палатой представителей, кажется, уже все, можно поставить крест. Судя по всему, республиканцы не победят. В Сенате одни из самых шокирующих событий – Аляска, Техас: крепко республиканские штаты оказываются под вопросом. Разрыв в Сенате может привести к демократическому большинству во всем Конгрессе и полному торможению инициатив Трампа,

– прогнозирует Филиппенко.

Часть независимых сенаторов, в частности Берни Сандерс, работает во фракционном объединении с демократами. Неопределенным остается распределение девяти мест, а окончательные результаты голосования могут отличаться от опросов. Подобные сюрпризы уже случались на президентских выборах, когда прогнозы давали лучшие перспективы Хиллари Клинтон или Камале Харрис.

Часть избирателей не хочет говорить, что голосует за Дональда Трампа. Они могут жить в более либеральной части Америки или просто не хотят говорить: далеко не всем республиканцам нравятся все его высказывания. Поэтому людям, проводящим опросы, говорят: "Мы еще не определились", хотя точно знают, что будут голосовать за республиканцев,

– пояснила политолог.

Явка на промежуточных выборах обычно ниже, чем на президентских. Неопределенность сохраняется и в Огайо, откуда родом Джей Ди Венс, хотя родной штат вице-президента обычно поддерживает его партию. Поддержку республиканцев во Флориде Филиппенко также считает менее однозначной, чем раньше.

Изоляционизм может появиться и слева

Возможная победа демократов поднимает вопрос не только о соотношении сил в Конгрессе, но и о взглядах новых представителей партии. Филиппенко обращает внимание на усиление левого крыла и отношение части его сторонников к Украине.

Кандидата в Сенат от Мичигана Абдула аль-Саида поддерживал стример Хасан Пайкер, который выступал на его предвыборных мероприятиях. Политолог утверждает, что Пайкер называл Крым российской территорией, а распад Советского Союза – катастрофой. Впоследствии его несколько отстранили от кампании из-за скандальности. Ожидается также совместное выступление Барака Обамы с аль-Саидом.

Это вовсе не означает, что Обама придерживается такого мнения или поддерживает это. Там другие вопросы: экономика, иммиграционная политика, здравоохранение. Он поддерживает его по другим вопросам. Обама всегда говорил, что это незаконная аннексия. Но речь идет о том, что демократический истеблишмент делает ставку на левое крыло,

– пояснила Филиппенко.

Поддержка Украины объединяла представителей обеих партий: инициативу Линдси Грэма поддержали 86 сенаторов. Реакция республиканцев на участие Александра Овечкина в агитационном ролике "Единой России" также касалась российской войны. В видео хоккеист появился рядом с российским министром иностранных дел.

Республиканские конгрессмены направляли запросы в Национальную хоккейную лигу относительно его действий. В ответ звучали аргументы о спорте вне политики и праве Овечкина выступать как частное лицо. Вопросы конгрессменов касались того, что он сделал это как сотрудник "Вашингтон Кэпиталз", независимо от того, представлял ли он в ролике клуб.

Будем откровенны: ни один политик и пальцем не пошевелит, если это не интересует его избирателей. Эта тема очень объединяет и демократов, и республиканцев, но только старый истеблишмент Демократической партии,

– подчеркнула политолог.

В отношении части новых демократов к Украине Филиппенко видит признаки изоляционизма, которого раньше опасались из-за Трампа. Она надеется, что центристы сохранят свои позиции.

Смертная казнь разделяет американцев

Еще одной темой внутренней политической дискуссии в США стала смертная казнь. Трамп одобрил казнь военнослужащего, который в 2009 году расстрелял 13 человек, а Пит Хегсет заявил о намерении показать ее в прямом эфире, чтобы американцы видели последствия таких преступлений.

Опросы показывают, что, хотя это самый низкий показатель, 52% американцев поддерживают смертную казнь. А когда речь заходит о человеке, осужденном за убийство, здесь уже 66% "за",

– пояснила Филиппенко.

Показатель 52% относится к опросу Gallup годичной давности, а исследование Pew Research Center было проведено более полугода назад. Эти цифры предшествовали последним событиям и общественной дискуссии о смертной казни.

Филиппенко сообщила также о неудачной попытке казни Кристи Пайк в Теннесси. Она утверждает, что осужденная за убийство с особой жестокостью осталась в живых после двух введений препарата и впоследствии пришла в себя.

Похоже, Дональд Трамп и Пит Хегсет хотели открытой казни на фоне того неудачного случая в Теннесси. Хотели, чтобы это послужило средством запугивания, хотели сказать: "Так, мы за это". Это один из вопросов, которые разделяют демократов и республиканцев, консерваторов и либералов,

– предположила политолог.

Консервативный подход предусматривает сохранение смертной казни именно за убийство. Повторную казнь Пайк приостановили до конца года; Филиппенко ожидает, что свое слово может сказать Верховный суд.

Лично политолог отдает предпочтение длительному заключению осужденных. Она признает, что действия Путина вызывают мысли о смертной казни, но настаивает на сохранении гуманизма, ценности человеческой жизни и взаимной поддержки.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.

Полная версия беседы: смотрите видео