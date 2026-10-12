Дональд Трамп оголосив про намір закуповувати російське дизельне пальне напередодні проміжних виборів у США. Голосування 3 листопада визначить співвідношення сил у Конгресі та можливості Білого дому просувати свої рішення.

Політологиня Олександра Філіппенко в ефірі 24 Каналу пов'язала це рішення з прагненням Трампа втримати республіканську більшість у Конгресі. Вона вважає, що президентові доводиться зважати і на невдоволення виборців, і на ризики, які можуть виникнути після голосування.

Ліцензія не гарантує постачання

Трамп оприлюднив у Truth Social обсяги російського дизеля, який США могли б закупити. Однак ці цифри поки не можна вважати погодженими поставками.

Цей документ, який був підписаний, суто теоретичний: він дає дозвіл на торгівлю, але не встановлює контрактів. Це Дональд Трамп такі цифри навів у себе в Truth Social. У документі немає гарантованих постачань. Ми не розуміємо, як це все реально вплине,

– пояснила Філіппенко.

У США достатньо власної нафти й дизеля, тому мета ініціативи полягає у спробі знизити світові ціни через повернення російського пального на міжнародний ринок. Сполучені Штати фізично не залежать від постачання через Ормузьку протоку, проте американський ринок реагує на загальносвітову вартість енергоресурсів. Продавці орієнтуються на ці ціни, тож утримувати дешеве пальне лише всередині країни за умов ринкової економіки неможливо.

Невдоволення вартістю життя відображене в опитуванні Reuters. Воно показує, кого американці вважають відповідальним за подорожчання.

78% виборців покладають відповідальність за зростання цін на Дональда Трампа, на Білий дім. 78% виборців не вірять в історію про те, що це Україна винна у високих цінах. Ніхто цього не купує,

– наголосила політологиня.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Серед незадоволених є й виборці Республіканської партії. Білий дім також проводив власні внутрішні опитування.

Закупівлі мають законодавчі обмеження

Ліцензія діє до 7 квітня. Її піврічний термін Філіппенко пов'язує з можливою підготовкою документа приблизно 7 жовтня, у день народження Путіна.

Організація постачання потребує часу, тому негайного результату виборці можуть не побачити. Політологиня припускає, що Трамп використає ці терміни для обіцянок здешевлення пального вже після голосування за республіканців.

Щось це має змінити у світових цінах. Змінить чи не змінить – це питання. Але зате зараз можна сказати: "Ви подивіться, яку хорошу ліцензію ми видаємо, як це чудово, ціни зараз каменем упадуть вниз". Я думаю, приблизно так він це буде формулювати,

– припустила Філіппенко.

Водночас зміну енергетичної політики щодо Росії регулює закон 2017 року, який підписував сам Трамп. Він передбачає 30-денний розгляд у Конгресі. Інший закон, ухвалений за Байдена у 2022 році, забороняє імпорт російських енергоресурсів, зокрема дизеля. Для припинення його дії, як пояснює Філіппенко, Росія має вивести війська, закінчити війну та визнати міжнародне право й території України.

Видача тимчасових разових ліцензій дозволяється. Але пів року – це що? Що це за тимчасове таке? Тимчасове, разове – два дні, три дні, невеликий обсяг. А тут щось не дуже тимчасове й не дуже разове,

– зауважила політологиня.

Через законодавчі обмеження реальні закупівлі можуть так і не відбутися. Філіппенко не виключає, що оголошена ініціатива залишиться передвиборчою заявою.

Республіканці ризикують втратити голоси

У нового складу Конгресу можуть виникнути питання й щодо фінансових операцій людей, пов'язаних із Трампом. Філіппенко звертає увагу на те, як вдало вони іноді обирають час для купівлі чи продажу акцій і ф'ючерсів, а також на їхній інтерес до іноземних активів "Лукойлу".

Звичайно, Трамп боїться розслідувань. Він боїться того, що якщо демократи будуть скрізь, то посиплються розслідування саме про угоди, саме про те, що якось раптом акції дуже вдало починають купувати люди, близькі до Трампа. Тому він і вмовляє: "Голосуйте за республіканців",

– вважає Філіппенко.

Проте невизначеність з'явилася навіть у традиційно республіканських штатах із сильним сільським господарством – Айові, Огайо та Канзасі. Раніше їхню підтримку партії вважали гарантованою, а тепер результат викликає питання. Для Небраски прогноз водночас залишається сприятливішим для республіканців.

Трампу важливо переконати фермерів, що адміністрація дбає про них, і спонукати своїх прихильників прийти на дільниці. Ризик полягає не лише в тому, що вони можуть змінити політичні симпатії.

У Канзасі, Техасі, Огайо ті, хто голосували за Республіканську партію, не підуть зараз голосувати за демократів. Але вони можуть залишитися вдома. Вони не підуть голосувати, у них не буде запалу,

– припустила політологиня.

Голосування відбувається у вівторок, і для нього потрібно виділити час до роботи, під час обідньої перерви або ввечері. Завчасне голосування поштою менш популярне у республіканських штатах.

Ліцензія послаблює погрозу санкціями

Дозвіл на російський дизель спричинив критику і серед республіканців. Колишній конгресмен Адам Кінзінгер закликав Україну подвоїти удари по російських НПЗ. Противники рішення називають його зрадою та моральною сліпотою, що підживлює військову машину Росії.

Питання виникають і щодо тиску на інші країни, які купують російські енергоресурси. Зокрема, йдеться про Китай та погрозу санкціями, пов'язану з ініціативою Ліндсі Грема.

Дивно буде зараз карати Китай за купівлю російських природних ресурсів, а самим видавати ліцензії на російський дизель. Кого він буде карати, якщо сам дозволяє цей дизель? Китай дивиться на це із захватом, тому що це означає, що можна домовитися,

– заявила Філіппенко.

Політологиня вважає, що Трамп своїм дозволом послаблює санкційну загрозу, яку США могли б використовувати у переговорах. При цьому ліцензія не означає, що інші країни захочуть закуповувати російське пальне: можливі й відмови, зокрема в Європі.

Залишається враження, що це суто політична історія. Все зав'язано разом із Китаєм, разом з Іраном. Це дуже складна конфігурація, яка може взагалі ніяк не змінити світові ціни,

– зауважила політологиня.

Bloomberg також ставить питання, чи здатна Росія забезпечити оголошені обсяги постачання вже зараз. Ідеться про її поточні можливості, а не лише про ризик майбутніх українських ударів; перевірити їх можна буде під час реальних відвантажень.

Зустрічі можуть стати передвиборчим шоу

Контакти українських і російських представників також можуть дати Трампу привід заявити про власний дипломатичний результат. Філіппенко не виключає, що він спробує використати зустріч як передвиборчий аргумент навіть без просування до завершення війни.

Водночас значення таких переговорів для України не обмежується політичними заявами. Вони можуть допомогти повернути військовополонених або цивільних українців, яких утримують у російських в'язницях.

Потрібно розуміти: те, як утримують українських військовополонених, – це тортури, буквально людей катують щодня. Навіть якщо зустріч призведе до звільнення хоча б одного з них, це порятунок однієї людини, це дуже важливо,

– наголосила Філіппенко.

Політологиня сумнівається, що участь російських представників на кшталт Мединського означатиме наявність у них реальних повноважень для переговорів. Однак для публічного представлення зустрічі може вистачити самого факту, що сторони сіли за один стіл.

Дональд Трамп це представить: "Завдяки мені я їх посадив за стіл переговорів, я їх змусив". Але тут знову виходить, що це суто показова історія, кульбіт Дональда Трампа перед проміжними виборами,

– припустила політологиня.

Трамп уже заявляв 9 травня про домовленість щодо обміну полоненими за формулою "тисяча на тисячу". Відтоді відбулося п'ять обмінів, під час яких повернулися 859 українських військовополонених.

Трамп віддаляється від Канади

Енергетичні закупівлі США не обмежуються питанням російського дизеля. Нафту й калійні добрива можна отримувати з Канади, проте адміністрація Трампа шукає домовленостей і з Лукашенком.

Дуже важливо згадати Канаду: це про роль особистості в історії та про роздратування Трампа Канадою. Погіршення відносин із Канадою жахливе – це буквально відштовхування найближчого союзника. Справді, можна було б користуватися канадською нафтою,

– зазначила Філіппенко.

У контактах із Білоруссю поряд із питаннями калійних добрив і послаблення санкцій є обіцянки звільнити політв'язнів. Для Трампа це також можливість публічно продемонструвати результат своїх домовленостей.

Трампу важливо показувати, скільки найбільше він звільнив. Лукашенко обіцяв 200, а звільнив 25. Звичайно, звільнення кожної людини важливе. Але я говорю про обсяги: 25 і 200 – це дві великі різниці,

– зауважила політологиня.

Подібними обіцянками вже неодноразово вводили в оману не лише Трампа, а й людей, які представляли його на переговорах.

Рубіо визнає глухий кут у переговорах

Держсекретар США Марко Рубіо під час поїздки до Європи заявив про стратегічний глухий кут у переговорах щодо війни. У промові в Греції він закликав Європу діяти активніше й переглянути негативне ставлення до поняття націоналізму. Про Україну відповідав уже після виступу, коли журналісти поставили відповідні запитання, та назвав два можливі сценарії: дипломатичне врегулювання або ескалацію.

Протистояти цьому рішенню Трампа, видачі ліцензій і всьому загалом можуть і республіканці. Але потрібен лідер. Марко Рубіо міг би бути цим лідером протистояння Дональду Трампу, але він не наважується на це,

– сказала Філіппенко.

Політологиня допускає, що Рубіо розглядає участь у президентських виборах 2028 року або чекає пізнішої можливості. Його нинішні попередження можуть стати аргументом у майбутній кампанії. Водночас вона ставить питання, наскільки узгоджені різні переговорні процеси: поки держсекретар говорить про відсутність результату, паралельно тривають контакти щодо "Лукойлу" й ліцензії на російське пальне.

Рубіо раніше оцінював війну проти Грузії як захоплення територій та окупацію. Щодо війни проти України він також не сприймав російських пояснень на кшталт "їх там немає".

Бояться тиснути на Китай. Але чому ж не видати Україні все озброєння, яке потрібне? Чому не закрити небо? Чому не зробити все те, що дійсно з військового погляду може змінити ситуацію? Для Марко Рубіо було б логічно це пропонувати,

– наголосила політологиня.

Перед зустріччю з українською делегацією Віткофф і Кушнер провели нараду з Трампом. У ній брали участь міністр фінансів Скотт Бессент та один із заступників Рубіо, тоді як сам держсекретар перебував у поїздці.

На "Лукойлі" може заробити оточення Трампа

Можливий продаж іноземних активів "Лукойлу" стосується не лише міждержавних переговорів, а й інтересів приватних інвесторів. Серед зацікавлених у потенційній угоді є люди, пов'язані з адміністрацією Трампа, Кушнером і Віткоффом.

Є схема The New York Times, де показано, як пов'язані ці люди. Наприклад, Тодд Боелі – інвестор у передвиборчу кампанію Дональда Трампа. Він ніколи не займався газом і нафтою, але тут раптом виявив велике бажання купити іноземні активи "Лукойлу",

– пояснила Філіппенко.

Серед потенційних покупців – шейх Тахнун, відомий у США як Spy Sheikh. Він належить до правлячої сім'ї Об'єднаних Арабських Еміратів і займається питаннями безпеки та спецслужб. Інші можливі інвестори з Еміратів спільно з Кушнером будують розкішний курорт в Албанії.

Компанія Кушнера Affinity Partners залучає гроші та інвестує у країнах Перської затоки. Філіппенко припускає, що угода з російськими активами може принести йому прямий прибуток.

Коли це питання вбивства людей, питання смерті українців, це страшно абсолютно. Нехай заробляють, нехай будуть якісь угоди, якісь бізнеси – все що завгодно. Але тільки не на війні, тільки не на вбивстві людей,

– наголосила політологиня.

Кремль, припускає Філіппенко, намагається говорити з Трампом зрозумілою йому мовою бізнесових пропозицій та погроз.

Москва шукає послаблення санкцій

Серед тем російсько-американських контактів залишаються Арктика, північний торговий шлях і можливості Китаю. Росія прагне долучитися до ширшого обговорення між Вашингтоном і Пекіном. Для цього важливі й майбутні зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна у Китаї, США, на форумах АТЕС і G20.

Росія хоче брати найактивнішу участь, хоче вести будь-які переговори з Китаєм і США, крім переговорів про Україну. Космос, ядерна зброя, Арктика – все що завгодно, але тільки без питань України. А головне завдання – зняття санкцій,

– заявила Філіппенко.

Прагнення Москви швидше домовитися про послаблення обмежень політологиня пов'язує і з проблемами російської інфраструктури. У сервісах "Яндексу" виникають технічні збої; перебої в роботі банків та електронних послуг можуть зачіпати не лише звичайних користувачів.

Далекобійні санкції, судячи з усього, працюють по "Яндексу", судячи з технічних збоїв. Ми ж не наївні люди, не думаємо, що Путін турбується про росіян, у яких не працюють банки або електронні послуги. Але вони турбуються про свої банки, про свої послуги, про свої перекази,

– зауважила політологиня.

Філіппенко також допускає, що Україна може отримати нові типи озброєння й посилити військові можливості. Тоді перед Росією постане питання, як їм протидіяти; політологиня пов'язує із цією перспективою бажання Москви домовитися про зняття санкцій уже зараз.

Демократи можуть взяти обидві палати

На проміжних виборах переобирають Палату представників і частину Сенату. У Сенаті 100 місць, із яких на цих виборах переобирають 35; для більшості демократам потрібне 51. За рівного розподілу голосів вирішальне слово має віцепрезидент, тому співвідношення 50 на 50 залишає перевагу республіканцям.

Із Палатою представників, здається, вже все, можна поставити хрест. Судячи з усього, республіканці не переможуть. Із Сенатом одні з найбільш шокуючих подій – Аляска, Техас: міцно республіканські штати опиняються під питанням. Розрив у Сенаті може привести до демократичної більшості у всьому Конгресі й повного гальмування ініціатив Трампа,

– спрогнозувала Філіппенко.

Частина незалежних сенаторів, зокрема Берні Сандерс, працює у фракційному об'єднанні з демократами. Невизначеним залишається розподіл дев'яти місць, а остаточне голосування може відрізнятися від опитувань. Подібні сюрпризи вже траплялися на президентських виборах, коли прогнози давали кращі перспективи Гілларі Клінтон або Камалі Гарріс.

Частина виборців не хоче говорити, що голосує за Дональда Трампа. Вони можуть жити в більш ліберальній частині Америки або просто не хочуть говорити: далеко не всім республіканцям подобаються всі його висловлювання. Тому людям, які проводять опитування, кажуть: "Ми ще не визначилися", хоча точно знають, що голосуватимуть за республіканців,

– пояснила політологиня.

Явка на проміжних виборах зазвичай нижча, ніж на президентських. Невизначеність зберігається й в Огайо, звідки походить Джей Ді Венс, хоча рідний штат віцепрезидента зазвичай підтримує його партію. Підтримку республіканців у Флориді Філіппенко також вважає менш однозначною, ніж раніше.

Ізоляціонізм може з'явитися і зліва

Можлива перемога демократів порушує питання не лише про співвідношення сил у Конгресі, а й про погляди нових представників партії. Філіппенко звертає увагу на посилення лівого крила та ставлення частини його прихильників до України.

Кандидата до Сенату від Мічигану Абдула аль-Саїда підтримував стример Хасан Пайкер, який виступав на його передвиборчих заходах. Політологиня стверджує, що Пайкер називав Крим російською територією та катастрофою розпад Радянського Союзу. Згодом його дещо відсунули від кампанії через скандальність. Очікується й спільний виступ Барака Обами з аль-Саїдом.

Це зовсім не означає, що Обама дотримується такої думки або підтримує це. Там інші питання: економіка, імміграційна політика, охорона здоров'я. Він підтримує з інших питань. Обама завжди говорив, що це незаконна анексія. Але це про те, що демократичний істеблішмент робить ставку на ліве крило,

– пояснила Філіппенко.

Підтримка України об'єднувала представників обох партій: ініціативу Ліндсі Грема підтримали 86 сенаторів. Реакція республіканців на участь Олександра Овечкіна в агітаційному ролику "Єдиної Росії" також стосувалася російської війни. У відео хокеїст з'явився поруч із російським міністром закордонних справ.

Республіканські конгресмени надсилали запити до Національної хокейної ліги щодо його дій. У відповідь лунали аргументи про спорт поза політикою та право Овечкіна виступати як приватна особа. Питання конгресменів стосувалися того, що він зробив це як працівник "Вашингтон Кепіталз", незалежно від того, чи представляв у ролику клуб.

Будемо відвертими: жоден політик пальцем не поворухне, якщо це не цікавить його виборців. Ця тема дуже об'єднує і демократів, і республіканців, але тільки старий істеблішмент Демократичної партії,

– наголосила політологиня.

У ставленні частини нових демократів до України Філіппенко вбачає ознаки ізоляціонізму, якого раніше побоювалися через Трампа. Вона сподівається, що центристи збережуть свої позиції.

Смертна кара розділяє американців

Ще однією темою внутрішньої політичної дискусії у США стала смертна кара. Трамп схвалив страту військовослужбовця, який у 2009 році розстріляв 13 людей, а Піт Гегсет заявив про намір показати її у прямому ефірі, щоб американці бачили наслідки таких злочинів.

Опитування свідчать, що, хоча це найнижчий показник, 52% американців за смертну кару. А коли ставиться питання про людину, засуджену за вбивство, тут уже 66% за,

– пояснила Філіппенко.

Показник 52% стосується опитування Gallup річної давності, а дослідження Pew Research Center провели понад пів року тому. Цифри передували останнім подіям і суспільній дискусії щодо страти.

Філіппенко повідомила і про невдалу спробу страти Крісти Пайк у Теннессі. Вона стверджує, що засуджена за вбивство з особливою жорстокістю залишилася живою після двох введень препарату та згодом прийшла до тями.

Здається, Дональд Трамп і Піт Гегсет хотіли відкритої страти на тлі того невдалого випадку в Теннессі. Хотіли, щоб це було залякуванням, хотіли сказати: "Так, ми за це". Це одне з питань, які розділяють демократів і республіканців, консерваторів і лібералів,

– припустила політологиня.

Консервативний підхід передбачає збереження смертної кари саме за вбивство. Повторну страту Пайк призупинили до кінця року; Філіппенко очікує, що своє слово може сказати Верховний суд.

Особисто політологиня віддає перевагу тривалому ув'язненню засуджених. Вона визнає, що дії Путіна викликають думки про смертну кару, але наполягає на збереженні гуманізму, цінності людського життя та взаємної підтримки.

Це інтерв'ю було скорочено, виправлено та відредаговано для кращого розуміння аудиторією.

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