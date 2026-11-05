Три месяца в одиночной камере: в крымском СИЗО оккупанты убили педагога из Харькова

Александра Казаровицкая / Языковая школа "Профессионал"
В следственном изоляторе Симферополя скончалась соучредительница харьковской языковой школы "Профессионал" Александра Казаровицкая. Российские оккупационные власти утверждают, что 44-летняя женщина якобы покончила с собой.
Как сообщили на странице языковой школы в Facebook, смерть педагога была констатирована 25 октября. Ее похоронили в Севастополе 4 ноября.
Что известно об Александре Казаровицкой
С большой болью сообщаем: ушла из жизни Александра Казаровицкая (Колесникова), директор по учебной работе (Director of Studies) и соучредительница школы "Профессионал". Ее убила Россия. Саша была невероятно светлым и талантливым человеком. Настоящая преподавательница и наставница, она никогда не останавливалась в собственном развитии и искренне радовалась успехам каждого ученика
Александра почти всю взрослую жизнь прожила в Харькове, где жила ее бабушка. В то же время ее отец, бывший военный, после выхода на пенсию приобрел квартиру в Севастополе.
После начала полномасштабного вторжения семья планировала перевезти пожилых родителей в Турцию для постоянного ухода.
Летом 2026 года женщина поехала в оккупированный Крым максимум на месяц, чтобы помочь родным продать жилье и завершить переезд.
В Севастополе Казаровицкую задержали российские силовики. Поводом для преследования стали найденные в телефоне сообщения.
Нашли ее переписку с волонтером еще с начала полномасштабного вторжения. Затем три месяца в одиночной камере. Ожидание суда. А потом "самоубийство"
У Александры Казаровицкой остались муж Алексей и дочь Алиса.
К слову, специальный докладчик ООН задокументировала гибель 438 украинских военнослужащих и гражданских лиц в российском плену. В ее докладе фиксируются систематические пытки, сексуальное насилие и показательные расправы над пленными.
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