Три місяці в одиночній камері: у кримському СІЗО окупанти вбили освітянку з Харкова

Як повідомили на Facebook-сторінці мовної школи, смерть освітянки констатували 25 жовтня. Поховали її в Севастополі 4 листопада.

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Що відомо про Олександру Казаровицьку

З великим болем повідомляємо: не стало Олександри Казаровицької (Колеснікової), директорки з навчання (Director of Studies) і співзасновниці школи "Професіонал". Її вбила Росія. Саша була неймовірно світлою і талановитою людиною. Справжня викладачка й наставниця, вона ніколи не зупинялася у власному розвитку і щиро раділа успіхам кожного учня– повідомили колеги Казаровицької.

Олександра майже все доросле життя мешкала в Харкові, де жила її бабуся. Водночас її батько, який був військовим, після виходу на пенсію придбав квартиру в Севастополі.

Після початку повномасштабного вторгнення родина планувала перевезти літніх батьків до Туреччини для постійного догляду.

Улітку 2026 року жінка поїхала до окупованого Криму максимум на місяць, аби допомогти рідним продати житло та завершити переїзд.

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У Севастополі Казаровицьку затримали російські силовики. Приводом для переслідування стали знайдені в телефоні повідомлення.

Знайшли її листування з волонтером ще з початку повномасштабного вторгнення. Далі три місяці в одиночній камері. Очікування суду. А потім "самогубство"– розповіли колеги освітянки.

В Олександри Казаровицької залишилися чоловік Олексій та донька Аліса.

До слова, спецдоповідачка ООН задокументувала загибель 438 українських військових і цивільних у російській неволі. Її доповідь фіксує системні тортури, сексуальне насильство та показові розправи над полоненими.