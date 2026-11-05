Задокументовано 438 смертей: в ООН заявили про системні катування українців у полоні РФ

Спецдоповідачка ООН з питань прав людини у Росії Маріана Кацарова оприлюднила звіт, присвячений масштабам воєнних злочинів кремлівського режиму. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Які саме воєнні злочини чинить Росія?

У документі описано сексуальне насильство, катування та жорстоке поводження з військовополоненими й цивільними. Окремо спецдоповідачка звернула увагу на незаконне переслідування бійців "Азову" та загибель української журналістки Вікторії Рощиної у полоні.

У доповіді йдеться про 438 українців, які загинули в російській неволі від початку повномасштабного вторгнення. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, на які посилається документ, розтини виявили катування та ненадання медичної допомоги серед причин смерті.

Міжнародна інституція закликала світ не залишати безкарними звірства щодо українських громадян і задіяти правові важелі.

Які інструменти слід застосувати до Кремля?

Спецдоповідачка ООН закликала до незалежного розслідування цих злочинів і притягнення винних до відповідальності. Серед можливих механізмів – Міжнародний кримінальний суд, універсальна юрисдикція та адресні санкції проти причетних до катувань.

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Український омбудсмен підкреслив, що фіксація кожного такого факту є принциповою для майбутніх судових процесів.

Кожен злочин проти українських військовополонених і цивільних має бути задокументований. Кожен кат, кожен організатор незаконного переслідування, кожен, хто свідомо приховує ці злочини, має понести відповідальність– наголосив омбудсмен.

Нагадаємо, 27 травня 2026 року українські правоохоронці на засіданні тимчасової слідчої комісії оприлюднили висновки експертиз про системні тортури та перелом потиличної кістки в української журналістки Вікторії Рощиної під час її утримання в російському полоні.