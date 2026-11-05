Зафиксировано 438 смертей: в ООН заявили о системных пытках украинцев в плену РФ

Специальный докладчик ООН по правам человека в России Мариана Кацарова обнародовала доклад, посвященный масштабам военных преступлений кремлевского режима. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Какие именно военные преступления совершает Россия?

В документе описаны сексуальное насилие, пытки и жестокое обращение с военнопленными и гражданскими лицами. Отдельно спецдокладчица обратила внимание на незаконное преследование бойцов "Азова" и гибель украинской журналистки Виктории Рощиной в плену.

В докладе говорится о 438 украинцах, погибших в российском плену с начала полномасштабного вторжения. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, на которые ссылается документ, вскрытия выявили пытки и неоказание медицинской помощи среди причин смерти.

Международная организация призвала мир не оставлять безнаказанными зверства в отношении украинских граждан и задействовать правовые рычаги.

Какие инструменты следует применить к Кремлю?

Специальный докладчик ООН призвала к независимому расследованию этих преступлений и привлечению виновных к ответственности. Среди возможных механизмов – Международный уголовный суд, универсальная юрисдикция и адресные санкции против причастных к пыткам.

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Украинский омбудсмен подчеркнул, что фиксация каждого такого факта имеет принципиальное значение для будущих судебных процессов.

Каждое преступление против украинских военнопленных и гражданских лиц должно быть задокументировано. Каждый палач, каждый организатор незаконного преследования, каждый, кто сознательно скрывает эти преступления, должен понести ответственность– подчеркнул омбудсмен.

Напомним, 27 мая 2026 года украинские правоохранители на заседании временной следственной комиссии обнародовали выводы экспертиз о систематических пытках и переломе затылочной кости у украинской журналистки Виктории Рощиной во время ее пребывания в российском плену.