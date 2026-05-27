Об этом заявил заместитель начальника управления Нацполиции Дмитрий Шевчук на заседании ВСК по преступлениям России против медиа, сообщает Институт массовой информации.

Что происходило в российском плену?

Перелом затылочной кости у Виктории Рощиной обнаружили во время проведения соответствующих судебно-медицинских экспертиз.

По словам Шевчука, в плену журналистка подвергалась со стороны оккупантов систематическому насилию из-за того, что требовала нормальных условий содержания, в частности нормальной пищи, а также отказалась петь российский гимн.

В полиции также отметили, что Викторию Рощину удерживали в камере в камере № 124 с антисанитарными условиями: там не было горячей воды, на употребление пищи отводилось всего три минуты, и за это время надо было уже и помыть посуду.

В случае нарушения этих правил – избиения и другие проявления жестокого обращения,

– добавил Дмитрий Шевчук.

Также он сообщил, что во время этапирования журналистки в СИЗО города Кизел в России она находилась в критическом состоянии и постоянно нуждалась в медицинской помощи.

По словам Шевчука, несмотря на это администрация учреждения продолжала применять к ней физическое и психологическое насилие, а также удерживала в условиях, опасных для жизни.

Впервые российские оккупанты задержали Викторию Рощина в марте 2022 года в Бердянске, где удерживали ее в плену в течение 10 дней. На тот момент журналистка готовила материал для Hromadske и пыталась добраться из Запорожья в Мариуполь.

В августе 2023 года Рощина исчезла на временно оккупированной территории. А уже 27 мая 2024 года стало известно, что ее удерживают в российском плену.

В октябре того же года появилась информация о смерти журналистки. На тот момент Виктория Рощина должна была быть включена в один из ближайших обменов пленными.

Сейчас следствие рассматривает версию, что обмену Виктории Рощиной могли помешать представители ФСБ из Москвы. В частности, журналистам "Украинской правды" удалось получить соответствующие показания от источника.