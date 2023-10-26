Красноярцева судили заочно. Приговор – 14 лет лишения свободы и выплата компенсации в 2 миллиона гривен. Решение будет действовать уже через 30 суток.
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Красноярцев был осужден по статье о нарушении законов и обычаев войны. Кроме того, суд удовлетворил иск Светланы Войтешенко – сестры Виталия Сергиенко. Его Красноярцев застрелил, выбравшись из самолета после падения.
Погибшего Стремоусова приговорили к пожизненному
Не остался без суда и погибший Кирилл Стремоусов. Предателя признали виновным в госизмене и коллаборационизме. Суд принял решение о пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, что Стремоусов погиб в ДТП осенью 2022 года. Оккупанты демонстративно похоронили его в открытом гробу. В то же время лицо предателя – прикрыли. Поэтому есть версии, что в Крыму на самом деле похоронили не Стремоусова.