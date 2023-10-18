Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года в Херсонской области. Поскольку официально власти не могут подтвердить смерть коллаборанта, его осудили как живого человека.

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Стремусова приговорили к пожизненному заключению

Суд 18 октября вынес приговор, которым признал виновным Стремоусова в государственной измене и коллаборационной деятельности. Заседание проходило в отсутствие обвиняемого. Во время него сторона обвинения потребовала признать виновным и назначить соответствующее наказание в пределах санкций.

На заседании также присутствовала сторона защиты Стремусова. Адвокаты предателя настаивали на том, чтобы вынесли оправдательный приговор в отношении обвиняемого.

Оценив доказательства, представленные сторонами уголовного производства, суд пришел к выводу о виновности гражданина в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание по совокупности уголовных правонарушений в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества,

– сообщили в суде.

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