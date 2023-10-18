Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года в Херсонской области. Поскольку официально власти не могут подтвердить смерть коллаборанта, его осудили как живого человека.
Смотрите также Ждем финала: коллаборант Сальдо повторяет судьбу Стремоусова – в сети заметили интересный момент
Стремусова приговорили к пожизненному заключению
Суд 18 октября вынес приговор, которым признал виновным Стремоусова в государственной измене и коллаборационной деятельности. Заседание проходило в отсутствие обвиняемого. Во время него сторона обвинения потребовала признать виновным и назначить соответствующее наказание в пределах санкций.
На заседании также присутствовала сторона защиты Стремусова. Адвокаты предателя настаивали на том, чтобы вынесли оправдательный приговор в отношении обвиняемого.
Оценив доказательства, представленные сторонами уголовного производства, суд пришел к выводу о виновности гражданина в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание по совокупности уголовных правонарушений в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества,
– сообщили в суде.
Суд объявил приговор по делу изменника Стремоусова: смотрите видео
Стремоусов погиб в ДТП
- После полномасштабного вторжения Стремоусов перешел на сторону агрессора и во время оккупации Николаевской области и Херсона вошел в состав местной оккупационной администрации. В оккупированном Херсоне он занимал должность заместителя главы оккупационной администрации. Он активно поддерживал оккупантов и выступал за то, чтобы в Херсонской области быстрее начали внедрять российские рубли.
- В сети 9 ноября 2022 сообщили, что предатель Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Впоследствии в сети появились фотографии с места аварии в Херсонской области
- Коллаборанта Стремоусова спешно похоронили в Крыму. Тогда на церемонии прощания гроб был открыт, но лицо предателя почему-то прикрыли. Возможно, оккупанты таким образом скрыли изуродованное лицо, впрочем, было мнение, что на самом деле в Крыму могли похоронить не Стремоусова.