Стрємоусов загинув 9 листопада 2022 року в Херсонській області. Оскільки офіційно влада не може підтвердити смерть колаборанта, то його засудили як живу людину.

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Стрємоусова засудили до довічного ув'язнення

Суд 18 жовтня ухвалив вирок, яким визнав винним Стрємоусова у державній зраді й колабораційній діяльності. Засідання відбувалося за відсутності обвинуваченого. Під час нього сторона обвинувачення вимагала визнати винним й призначити відповідне покарання в межах санкцій.

На засіданні також була присутня сторона захисту Стрємоусова. Адвокати зрадника наполягали на тому, аби постановили виправдовувальний вирок стосовно обвинуваченого.

Оцінивши докази, які були подані сторонами кримінального провадження, суд дійшов висновку про винуватість громадянина у скоєнні кримінального правопорушення та призначив йому покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна,

– повідомили в суді.

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