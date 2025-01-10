Известный фотограф проведет 12 лет в тюрьме за совершение сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних

Известного украинского фотографа осудили за совершение сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. Он попал в тюрьму на более чем 12 лет.

Он неоднократно насиловал малолетних и несовершеннолетних девушек и совершал в отношении них действия развратного характера. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

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Что известно о деле фотохудожника

Разоблачили преступную деятельность фотохудожника еще в 2020 году.

Следствие установило, что он в 2018 году сделал более 50 изображений порнографического характера с участием 15-летней жительницы Киевской области. А в 2019 году злоумышленник повторил свои действия в отношении несовершеннолетней киевлянки.

Однако, свою преступную деятельность мужчина начал еще в 2011 году.

"Злоумышленник заставлял подростков к участию в откровенных фотосессиях путем уговоров, а также осуществляя психологическое давление", – рассказали в полиции.

Преступления сексуального характера фотохудожник совершал во время фотографирования девушек и в специально оборудованной машине. Во время обысков полиция обнаружила вещественные доказательства, в частности, фото и видеоматериалы.

В мае 2022 года в суд было направлено обвинительное заключение по статьям об изнасиловании, развращение несовершеннолетних и ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов. Тогда было разоблачено всего 18 эпизодов позорных сексуальных преступлений с участием фотохудожника.

После лет следствия знаменитость приговорили к 12 годам 10 месяцам лишения свободы и запретили ему занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с малолетними и несовершеннолетними сроком на три года.

По данным СМИ, речь идет об Александре Ктиторчуке.