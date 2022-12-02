Влияние деятельности Матвийчук на общество отметили в категории "Лидеры". Правозащитница продолжает документировать доказательства военных преступлений оккупантов в Украине.
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Вместо цветов от местных жителей, Россия столкнулась с сильной, свободолюбивой нацией, которая не хотела сдаваться. В ответ российские войска совершают жестокую физическую и психологическую войну: бомбардировки, изнасилования, пытки и депортации. 39-летняя юрист и правозащитница Александра Матвийчук преданно документирует доказательства военных преступлений в Украине через возглавляемый ею Центр гражданских свобод,
– отметило издание.
Также в список попали:
- вице-президент Колумбии Франция Елена Маркес Мина,
- премьер-министр Финляндии Санна Марин,
- министр климата Пакистана Шерри Рехман,
- теннисистка Серена Уильямс,
- Меган Маркл (герцогиня Сассекская),
- исполнительный директор Saint Laurent Франческа.
Что известно о Матвийчук
- Председатель правления Центра гражданских свобод (2007).
- Координатор гражданской инициативы "Евромайдан SOS", которая была создана в ответ на жестокий разгон студенческих демонстрантов 30 ноября 2013 с целью предоставления правовой помощи преследуемым протестующим в Украине (с 2013).
- Автор ряда альтернативных отчетов для разных органов ООН, Совета Европы, Европейского Союза, ОБСЕ и Международного уголовного суда.
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