Влияние деятельности Матвийчук на общество отметили в категории "Лидеры". Правозащитница продолжает документировать доказательства военных преступлений оккупантов в Украине.

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Вместо цветов от местных жителей, Россия столкнулась с сильной, свободолюбивой нацией, которая не хотела сдаваться. В ответ российские войска совершают жестокую физическую и психологическую войну: бомбардировки, изнасилования, пытки и депортации. 39-летняя юрист и правозащитница Александра Матвийчук преданно документирует доказательства военных преступлений в Украине через возглавляемый ею Центр гражданских свобод,

– отметило издание.

Также в список попали:

вице-президент Колумбии Франция Елена Маркес Мина,

премьер-министр Финляндии Санна Марин,

министр климата Пакистана Шерри Рехман,

теннисистка Серена Уильямс,

Меган Маркл (герцогиня Сассекская),

исполнительный директор Saint Laurent Франческа.

Что известно о Матвийчук

Председатель правления Центра гражданских свобод (2007).

Координатор гражданской инициативы "Евромайдан SOS", которая была создана в ответ на жестокий разгон студенческих демонстрантов 30 ноября 2013 с целью предоставления правовой помощи преследуемым протестующим в Украине (с 2013).

Автор ряда альтернативных отчетов для разных органов ООН, Совета Европы, Европейского Союза, ОБСЕ и Международного уголовного суда.

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