Вплив діяльності Матвійчук на суспільство відзначили в категорії "Лідери". Правозахисниця продовжує документували докази воєнних злочинів окупантів в Україні.
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Матвійчук увійшла в топ-25 найвпливовіших жінок
Замість квітів від місцевих жителів, Росія зіткнулася із сильною, волелюбною нацією, яка не хотіла здаватися. У відповідь російські війська вчиняють жорстоку фізичну та психологічну війну: бомбардування, зґвалтування, тортури та депортації. 39-річна юристка та правозахисниця Олександра Матвійчук віддано документує докази воєнних злочинів в Україні через Центр громадянських свобод, який вона очолює,
– зазначило видання.
Також до списку потрапили:
- віцепрезидент Колумбії Франція Олена Маркес Міна,
- премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін,
- міністр клімату Пакистану Шеррі Рехман,
- тенісистка Серена Вільямс,
- Меган Маркл (герцогиня Сассекська),
- виконавчий директор Saint Laurent Франческа.
Що відомо про Матвійчук
- Голова правління Центру громадянських свобод (від 2007).
- Координаторка громадянської ініціативи "Євромайдан SOS", яка була створена у відповідь на жорстокий розгін студентських демонстрантів 30 листопада 2013 року з метою надання правової допомоги переслідуваним протестуючим в Україні (від 2013).
- Авторка ряду альтернативних звітів для різних органів ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ та Міжнародного кримінального суду.
Зеленський переміг в опитуванні TIME
Президент Володимир Зеленський очолив рейтинг TIME100. Читачі журналу вважають його найвпливовішою людиною 2022 року. Також до трійки лідерів увійшли експрем'єр Британії Борис Джонсон і мільярдер Ілон Маск.
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