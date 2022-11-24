Фоторедактори журналу Time відібрали 100 головних фотографій року, що минає. Як не дивно, більшість світлин показують війну Росії проти України.
Важливо "Її особиста війна": Олена Зеленська постала на обкладинці журналу Time
Жителі Києва 24 лютого залишають місто після російських та білоруських ракетних ударів.
Затори на виїзд з Києва 24 лютого / Фото П'єра Крома
Дизайнер Георгій Кебурія прощається зі своєю дружиною Майєю та дітьми. Родина чоловіка сідають у потяг до Львова на Одеському залізничному вокзалі.
Чоловік прощається з родиною / Фото The Washington Post
Російські окупанти після успішного контрнаступу ЗСУ 11 вересня втекли з міста Ізюм, що на Харківщині. На фото – поле, вкрите воронками від обстрілів, неподалік Ізюма.
Дорога на Харківщині / Фото AP
Цивільні сидять у вагоні евакуаційного потяга з Покровська 28 вересня.
Цивільні тікають з Покровська / Фото The New York Times
Попри підписану зернову угоду, Росія у кращих традиціях країни-терористки обстріляла зерносховище. На фото – палаюче зерно у селищі Засілля.
Окупанти обстріляли зерносховище / Фото The Washington Post
Сергій, батько підлітка Іллі, плаче над мертвим тілом свого сина у Маріуполі, 2 березня. Ілля був смертельно поранений, коли грав у футбол. Вибухівка впала на спортивне поле біля школи.
Батько вбитого Іллі над тілом свого сина / Фото AP
Які ще світлини потрапили до матеріалу Time
Крім кривавої війни, яку розпочала Росія проти України, 2022 рік запам'ятався й іншими подіями, серед яких:
- одне з перших зображень з космічного телескопа "Джеймс Вебб",
- світлини протестів в Ірані після смерті Махси Аміні,
- знімок тисняви на Геловін у Сеулі,
- труна королеви Єлизавети ІІ у катафалку.
Додамо, що раніше президент Володимир Зеленський очолив рейтинг TIME100. Читачі журналу вважають його найвпливовішою людиною 2022 року. Також до трійки лідерів увійшли колишній прем'єр Британії Борис Джонсон і мільярдер Ілон Маск.
Цікаво – Олена Зеленська з'явилася на обкладинці Time зі своєю історією: дивіться відео