Фоторедактори журналу Time відібрали 100 головних фотографій року, що минає. Як не дивно, більшість світлин показують війну Росії проти України.

Важливо "Її особиста війна": Олена Зеленська постала на обкладинці журналу Time

Жителі Києва 24 лютого залишають місто після російських та білоруських ракетних ударів.



Затори на виїзд з Києва 24 лютого / Фото П'єра Крома

Дизайнер Георгій Кебурія прощається зі своєю дружиною Майєю та дітьми. Родина чоловіка сідають у потяг до Львова на Одеському залізничному вокзалі.



Чоловік прощається з родиною / Фото The Washington Post

Російські окупанти після успішного контрнаступу ЗСУ 11 вересня втекли з міста Ізюм, що на Харківщині. На фото – поле, вкрите воронками від обстрілів, неподалік Ізюма.



Дорога на Харківщині / Фото AP

Цивільні сидять у вагоні евакуаційного потяга з Покровська 28 вересня.



Цивільні тікають з Покровська / Фото The New York Times

Попри підписану зернову угоду, Росія у кращих традиціях країни-терористки обстріляла зерносховище. На фото – палаюче зерно у селищі Засілля.



Окупанти обстріляли зерносховище / Фото The Washington Post

Сергій, батько підлітка Іллі, плаче над мертвим тілом свого сина у Маріуполі, 2 березня. Ілля був смертельно поранений, коли грав у футбол. Вибухівка впала на спортивне поле біля школи.



Батько вбитого Іллі над тілом свого сина / Фото AP

Які ще світлини потрапили до матеріалу Time

Крім кривавої війни, яку розпочала Росія проти України, 2022 рік запам'ятався й іншими подіями, серед яких:

одне з перших зображень з космічного телескопа "Джеймс Вебб",

світлини протестів в Ірані після смерті Махси Аміні,

знімок тисняви на Геловін у Сеулі,

труна королеви Єлизавети ІІ у катафалку.

Додамо, що раніше президент Володимир Зеленський очолив рейтинг TIME100. Читачі журналу вважають його найвпливовішою людиною 2022 року. Також до трійки лідерів увійшли колишній прем'єр Британії Борис Джонсон і мільярдер Ілон Маск.

Цікаво – Олена Зеленська з'явилася на обкладинці Time зі своєю історією: дивіться відео