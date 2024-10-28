Об этом сообщает ряд российских СМИ, передает 24 Канал. Ранее Александра Оглоблина уже арестовывали за хищение средств.

Читайте также Бросался с ножом на людей: в Челябинске Росгвардия застрелила бывшего наемника ЧВК "Вагнера"

Бывшего главного связиста российской армии арестовали

По данным следствия, в 2016 – 2021 годах Оглоблин получил от представителей Пермского телефонного завода "Телта" взятку в размере более 10 миллионов рублей за "осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд минобороны России".

Завод "Телта" поставлял телефоны "Престиж-АОН" – специальные аппараты для закрытых сетей связи с автоматическим определением номера.

Гендиректора "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера компании Елену Гришину также арестовали.

Стоит отметить, что в феврале 2022 года Оглоблина также приговорили к 4,5 года колонии за хищение 1,6 миллиарда рублей, выделенных на закупку телекоммуникационного оборудования для армии. Однако в 2024 году Оглоблина отпустили из колонии после того, как он дал показания на генерала Шамарина. Он, по версии следствия, получил взятку от гендиректора и главного бухгалтера "Телты" в размере 36 миллионов рублей.