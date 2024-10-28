Про це повідомляє низка російських ЗМІ, передає 24 Канал. Раніше Алєксандра Оглобліна вже заарештовували за розкрадання коштів.

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Колишнього головного зв'язківця російської армії заарештували

За даними слідства, у 2016 – 2021 роках Оглоблін отримав від представників Пермського телефонного заводу "Телта" хабар у розмірі понад 10 мільйонів рублів за "здійснення загального захисту під час виконання багатомільйонного державного оборонного замовлення на постачання пристроїв зв'язку для потреб міноборони Росії".

Завод "Телта" постачав телефони "Престиж-АОН" – спеціальні апарати для закритих мереж зв'язку з автоматичним визначенням номера.

Гендиректора "Телта" Алєксєя Високова та головного бухгалтера компанії Олену Гришину також заарештували.

Варто зазначити, що в лютому 2022 року Оглобліна також засудили до 4,5 року колонії за розкрадання 1,6 мільярда рублів, виділених на закупівлю телекомунікаційного обладнання для армії. Однак у 2024 році Оглобліна відпустили з колонії після того, як він дав свідчення на генерала Шамаріна. Він, за версією слідства, отримав хабар від гендиректора та головного бухгалтера "Телти" у розмірі 36 мільйонів рублів.