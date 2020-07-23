Печерский районный суд Киева 23 июля выбирал меру пресечения Александру Погребискому. Этого мужчину подозревают в том, что он 21 июля якобы бросил яйцо, наполненное зеленкой, в нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина. Погребиский, кстати, является ветераном АТО и общественным активистом.

Так, за рішенням суду Погребиського взяли на поруки народні депутати, пише 24 канал. Водночас, сам чоловік у суді заявив: він не метав яйцем із зеленкою у Волошина, а просто хотів поговорити з нардепом.

Раніше "Ти мені очі випалив, с**а": облитий зеленкою Волошин накинувся з кулаками на кривдника – відео

Мовляв, зеленкою Волошина облив інший чоловік – Ігор Чепкасов. Його ж і побив після нападу нардеп від ОПЗЖ.

Які депутати взяли Погребиського на особисті зобов’язання:

Михайло Забродський.

Мустафа Джемілєв.

Петро Порошенко.

Ніна Южаніна.

Артур Герасимов.

Ростислав Павленко.

До 21 вересня Погребиському обмежено виїзд з Києва.

Зауважимо, що під час засідання під Печерським райсудом Києва проходила акція на підтримку Погребиського. Її організатори – парламентарі "Європейської солідарності".

Що відомо про історію з Волошином і зеленкою: