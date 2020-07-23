Александра Погребиского отпустили на поруки: он заявил, что не обливал зеленкой Волошина
Печерский районный суд Киева 23 июля выбирал меру пресечения Александру Погребискому. Этого мужчину подозревают в том, что он 21 июля якобы бросил яйцо, наполненное зеленкой, в нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина. Погребиский, кстати, является ветераном АТО и общественным активистом.
Так, за рішенням суду Погребиського взяли на поруки народні депутати, пише 24 канал. Водночас, сам чоловік у суді заявив: він не метав яйцем із зеленкою у Волошина, а просто хотів поговорити з нардепом.
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Мовляв, зеленкою Волошина облив інший чоловік – Ігор Чепкасов. Його ж і побив після нападу нардеп від ОПЗЖ.
Які депутати взяли Погребиського на особисті зобов’язання:
- Михайло Забродський.
- Мустафа Джемілєв.
- Петро Порошенко.
- Ніна Южаніна.
- Артур Герасимов.
- Ростислав Павленко.
До 21 вересня Погребиському обмежено виїзд з Києва.
Зауважимо, що під час засідання під Печерським райсудом Києва проходила акція на підтримку Погребиського. Її організатори – парламентарі "Європейської солідарності".
Що відомо про історію з Волошином і зеленкою:
- 21 липня в Києві нардепа від ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкою. Сталося це під стінами Верховної Ради.
- В депутата кинули яйцем, в якому й була рідина.
- У підсумку зеленка потрапила на його обличчя. Також постраждали ще кілька депутатів, які були поряд, зокрема "слуги народу" Олександр Кабанов і Євген Шевченко.
- Волошин, до речі, вдарив в обличчя одного з активістів – вочевидь, Чепкасова.
- Нардепа від ОПЗЖ облили зеленкою через слова про те, що Україна – країна без суверенітету.
- За словами активістів, вони воювали за Україну, натомість нардеп отримує гроші від Росії.
- Поліції одразу ж вдалося затримати чоловіків, які навіть не намагалися втекти з місця подій.