Впервые в истории НГУ звание Героя Украины получила женщина: совершила около 45 штурмов

Владимир Зеленский впервые в истории Национальной гвардии Украины присвоил звание Героя Украины женщине-военнослужащей. Старший солдат Александра "Вырва" Давыденко получила высшую государственную награду – орден "Золотая Звезда".

Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.

Что известно об Александре "Вырву" Давыденко, которой присвоили Героя Украины?

Военная добровольно вступила в ряды НГУ в 2020 году и с началом полномасштабной войны выполняла боевые задачи на самых горячих участках фронта. Она участвовала в боях в Донецкой области, в частности в районах Спирного, Ивано-Дарьевки, Никаноровки, Уюта и Белицкого. Там участвовала в 45 штурмовых операций.

За время службы Давыденко уничтожила три единицы вражеской техники, более 30 беспилотников и взвод оккупантов. В марте 2025 года во время тяжелого боя она самостоятельно эвакуировала раненого собрата и спасла его, а впоследствии вступила в ближний бой с российским военным, который пытался прорваться к траншеям и ликвидировала его.

"Вырва" продолжила бой и выполняла задание несмотря на ранения

Даже после ранения и контузии, в результате удара FPV-дрона, гвардейка продолжала выполнять задачи. Во время одной из атак она вышла из-под завалов блиндажа, уничтожила нескольких оккупантов и под обстрелами вывела двух раненых собратьев в безопасное место.

В течение 2025 года Александра Давыденко неоднократно отмечалась в боях на Покровском направлении, уничтожая штурмовые группы и технику противника.

Однажды "Вырва" пулеметом ликвидировала семерых оккупантов и с ручного противотанкового гранатомета уничтожила российскую бронированную машину с экипажем.

В январе 2026 года во время боев вблизи Белицкого Давыденко, несмотря на ранения, продолжила бой и ликвидировала вражеский пулеметный расчет. В Нацгвардии отмечают, что мужество и стойкость Александры стали примером для собратьев и символом несокрушимости украинских защитников.

