Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.
Что известно об Александре "Вырву" Давыденко, которой присвоили Героя Украины?
Военная добровольно вступила в ряды НГУ в 2020 году и с началом полномасштабной войны выполняла боевые задачи на самых горячих участках фронта. Она участвовала в боях в Донецкой области, в частности в районах Спирного, Ивано-Дарьевки, Никаноровки, Уюта и Белицкого. Там участвовала в 45 штурмовых операций.
За время службы Давыденко уничтожила три единицы вражеской техники, более 30 беспилотников и взвод оккупантов. В марте 2025 года во время тяжелого боя она самостоятельно эвакуировала раненого собрата и спасла его, а впоследствии вступила в ближний бой с российским военным, который пытался прорваться к траншеям и ликвидировала его.
"Вырва" продолжила бой и выполняла задание несмотря на ранения
Даже после ранения и контузии, в результате удара FPV-дрона, гвардейка продолжала выполнять задачи. Во время одной из атак она вышла из-под завалов блиндажа, уничтожила нескольких оккупантов и под обстрелами вывела двух раненых собратьев в безопасное место.
В течение 2025 года Александра Давыденко неоднократно отмечалась в боях на Покровском направлении, уничтожая штурмовые группы и технику противника.
Однажды "Вырва" пулеметом ликвидировала семерых оккупантов и с ручного противотанкового гранатомета уничтожила российскую бронированную машину с экипажем.
В январе 2026 года во время боев вблизи Белицкого Давыденко, несмотря на ранения, продолжила бой и ликвидировала вражеский пулеметный расчет. В Нацгвардии отмечают, что мужество и стойкость Александры стали примером для собратьев и символом несокрушимости украинских защитников.
Кому еще присвоили звание Героя Украины?
Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины посмертно экс-главе Укрэнерго Алексею Брехту. Он погиб в январе 2026 года во время работы на энергообъекте. Его отметили за весомый вклад в укрепление энергетической безопасности страны.
Зеленский в День защитников и защитниц присвоил звание Героя Украины Андрею Парубию. Он отметил его вклад в борьбу за независимость государства.
Кроме Парубия, звание посмертно также получили Геннадий Афанасьев, Владимир Вакуленко и Степан Чубенко. Каждый из них стал символом сопротивления российской агрессии в разные годы.