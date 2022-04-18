В Александрии проведут в последний путь погибших на обстрелянном аэродроме бойцов
Источник:мэр Александрии
Сегодня в 10:00 состоится прощание с украинскими бойцами, которые погибли в результате авиаудара по аэропорту в Александрии.
Место проведения прощания – Дом культуры "Светопольский". Об этом сообщил Александрийский городской голова Сергей Кузьменко в своем телеграм-канале.
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Напомним, что россияне 15 апреля в 22:26 нанесли ракетный удар по аэропорту города Александрии Кировоградской области. К сожалению, были и погибшие в пострадавшие. Медики и спасатели всю ночь боролись за жизни людей.
Имена и количество жертв авиаудара пока не сообщают.
Сегодня, 18 апреля, в 10:00 в Доме культуры "Светопольский" состоится прощание с украинскими бойцами, которые были в ту ужасную ночь в аэропорту Александровки.
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