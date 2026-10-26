ВСУ медленно, но тактически продвигаются на важном направлении: обзор фронта от ISW

Оккупанты продолжают наступательные действия на нескольких направлениях. Силы обороны добиваются успехов на одном из них.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, как украинские, так и российские войска добились определенных успехов.

Какова ситуация на фронте?

Купянское направление

Российские войска продолжали наступательные действия на Купянском направлении 24 и 25 октября, но не продвинулись вперед.

Украинская операция "Велес", по сообщениям, осложняет положение оккупантов на Купянском и Боровском направлениях.

Связанный с Кремлем российский военный блогер 24 октября заявил, что из-за операции "Велес" россияне могут потерять часть позиций в Купянске.

По его словам, предыдущие успехи российских войск в этом районе в значительной степени зависели от одного из трубопроводов, который украинские военные зачищают в рамках операции.

Блогер также предположил, что украинские силы могут воспользоваться привычкой российского командования реагировать на проблемы на фронте лишь в последний момент.

Он упомянул о затянувшихся трудностях российских войск вблизи Купянска и успехах Украины в ходе операции "Вивальди" на Лиманском направлении.

Источник, освещающий действия группировки войск "Запад", 25 октября сообщил, что операция "Велес" затруднила российскую логистику через реку Оскол.

Из-за угрозы украинских контратак российское командование вынуждено перебрасывать личный состав и ресурсы с Боровского направления, чтобы противодействовать действиям Украины на Купянском направлении и установить огневой контроль над районом операции.

Действия Украины также сдерживают российские наступательные операции вблизи Богуславки, расположенной на северо-восток от Боровой и на юг от Купянска.

Добропольское направление

Россияне продолжают проникать в отдельные районы Доброполья и пытаются расширить зону своего присутствия в центральной части города. Это подтверждают геолоцированные видеозаписи, опубликованные 25 октября.

Также российский военный блогер утверждает, что оккупанты якобы захватили Белицкое, расположенное на юг от Доброполья, а также продвинулись в пределах города и на юг от него.

Новопавловское направление

Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Новопавловки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 25 октября сообщил, что оккупанты удерживают позиции на юго-запад от Филии, расположенной на юго-запад от Новопавловки. Это свидетельствует о недавнем продвижении российских сил в этом районе.

Александровское направление

Украинские войска медленно, но тактически важно продвигаются на Александровском направлении. В перспективе это может создать угрозу российской логистике и затруднить действия оккупантов на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 25 октября сообщил, что ВСУ освободили Перебудову, расположенную на восток от Александровки, Комар – на юг от Перебудовы, на противоположном берегу реки Мокрые Ялы, – а также Федоровку, что находится на юг от Комара.

По данным Машовец, Силы обороны продвинулись на юго-запад от Веселого, расположенного на юго-запад от Федоровки, до Сухого, что на юго-восток от Федоровки.

Его сообщения свидетельствуют о том, что украинские силы, вероятно, вытеснили российские войска с выступления на северо-западе от линии Федоровка – Бурлацкое.

В то же время, по словам обозревателя, российские военные по-прежнему удерживают позиции на северо-восточной окраине Перебудови.

Какова ситуация на Александровском направлении / Карта ISW

Машовец также сообщил, что постоянные украинские контратаки на Александровском направлении вынудили российское командование перебросить туда подразделения 120-й-й дивизии морской пехоты Балтийского флота и 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Эти силы были задействованы в обороне вместо поддержки наступательных операций на Гуляйпольском направлении.

Подразделения российской морской пехоты считаются относительно элитными и более боеспособными, чем другие части российской армии. Обычно командование задействует их на приоритетных участках фронта. До переброски на Александровское направление в марте 2026 года подразделения 120-й дивизии и 40-й бригады действовали на Добропольском направлении.

По словам Машовца, российское командование также перебросило на Александровское направление часть сил 90-й танковой дивизии 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Изначально эти подразделения планировалось использовать для поддержки наступления в направлении Дружковки. Однако с марта 2026 года силы 90-й танковой дивизии распределены между несколькими участками фронта, в частности на севере Украины и в различных районах Донецкой области.

Украинские войска проводят контратаки на Александровском направлении с начала февраля 2026 года.

Вместе с другими локальными контратаками эти действия мешают России удерживать инициативу на всем театре боевых действий.

Большая Новоселка расположена на важном перекрестке дорог, который обеспечивает российское наступление на западе от Гуляйполя. Российские войска стремятся продвигаться в этом направлении, чтобы охватить Орехов с двух сторон. Дальнейшее продвижение украинских сил может создать угрозу тылу российских подразделений.

Ореховское направление

Российские войска проводили ограниченные наступательные действия на Ореховском направлении 24 и 25 октября, но не продвинулись вперед.

Связанный с Кремлем российский военный блогер 25 октября признал, что темпы продвижения российских войск в направлении Орехова замедлились.

Что происходит на фронте / Карты ISW