Хотя, возможно, через 2 – 3 недели мероприятие все-таки состоится (спойлер: нет). Лекции от Арестовича не будет.

Обратите внимание Человек-барбовал и генератор зашквара: чем запомнится Арестович в должности советника ОП

Подробности

Арестович, концентрация которого в медийном пространстве существенно уменьшилась, должен был читать лекцию студентам. В то же время, они не захотели перенимать его неоценимый опыт: как с внештатного советника главы Офиса Президента договориться до статуса "одиозного бывшего внештатного советника".

Мнение студентов услышали, лекцию оперативно отменили. Причина – одиозность спикера.

Правление Студенческого академического Совета резко осуждает приглашение одиозных спикеров, несущих угрозу консолидации украинского общества,

– говорится в сообщении.

Ошибки обещают проанализировать. Очевидно, что больше таких предложений Арестовичу от учебного заведения не поступит. А студенты не смогут узнать несколько новых "истин" и получить специальный прогноз от "провидца".

Детали увольнения Арестовича

Арестович уволился из Офиса Президента 17 января 2023 года. Это произошло после скандального заявления, которое он сделал, комментируя трагедию в Днепре. Когда Россия нанесла террористический удар по многоэтажке, Арестович заявил, что беду повлек за собой обломок воздушной цели, которую сбила наша ПВО. Впоследствии эту информацию опровергли Воздушные силы ВСУ, а также британская разведка.