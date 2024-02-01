По данным журналистов NGL.media, Арестович пересек границу с Польшей еще осенью 2023 года и около пяти месяцев не возвращается в Украину. Сейчас мужчина живет в Нью-Йорке, в США.

Интересно Арестовича спросили, как он смог выехать из Украины: что он ответил

Арестович выехал из Украины с помощью письма от ГУР МО

По данным журналистов, Алексей Арестович покинул страну 4 сентября 2023 года через пункт пропуска "Краковец – Корчева". По данным расследователей, бывшему чиновнику помогло выехать письмо, полученное от Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Авторы материала отметили, что Арестович уже неоднократно выезжал за границу с начала полномасштабного вторжения, однако все время возвращался в Украину.

Например, в начале мая 2023 года экс-советник Офиса Президента также выехал в Польшу благодаря письму ГУР и вернулся в Украину в конце июня.

Всего с момента вторжения россиян в феврале 2022 года, кроме двух упомянутых случаев, Арестович выезжал за границу еще семь раз на других основаниях – например, на основании решений председателя ГПСУ, как советник Офиса Президента и тому подобное. Все эти поездки длились не дольше девяти дней,

– отметили журналисты.

Государственная пограничная служба Украины отказалась раскрыть причины отъезда Арестовича, ссылаясь на личный характер информации, связанной с пересечением им государственной границы. Запросы журналистов к должностным лицам ГУР по этому поводу были встречены молчанием. Кроме того, сам Алексей Арестович не отвечал на сообщения, отправленные через различные мессенджеры.

Примечательно, что после выезда из Украины, в ноябре 2023 года, Алексей Арестович заявил, что у него конфликт с Офисом Президента и что на него оказывают политическое давление.

Арестович хочет вернуться домой

В одном из интервью Алексей Арестович сказал, что "очень скучает по Украине" и "без сомнения вернется". По словам экс-советника главы ОП, он это сделает после того, как завершит все дела в США, а затем реализует проекты в Европе.

У меня сейчас в Европе еще два проекта. Вот когда закрою, тогда поеду в Украину вновь, домой. Я очень хочу домой,

– подчеркнул экс-советник руководителя Офиса Президента.

Арестович также заявил, что ни уголовные дела, ни мобилизация его не пугают. Более того, его жена также хочет вернуться в Украину.