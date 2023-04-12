Арестович должен был "вещать" в Киевском национальном экономическом университете. В то же время студенты выступили против такого мероприятия. Его оперативно отменили, сообщает 24 Канал.
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Правление Студенческого академического Совета резко осудило приглашение одиозного спикера. Там подчеркнули, что такие люди "несут угрозу консолидации украинского общества".
Арестович обидел студентов
В ответ Арестович стал оскорблять студентов. Он выкатил длиннющий пост, в котором заявил, что представители "храброй и победоносной нации" оказываются сборищем "с**кунов" и обозвал студентов "комсомольцами". Арестович рассказал, как его просили выступить в вузе и подчеркнул, что молодежь для него – "святое".
Соцсети отреагировали и напомнили, кто такой Арестович
Соцсети отреагировали на позорное сообщение одиозного бывшего внештатного советника Офиса Президента.
Как соцсети реагируют на зашквар Арестовича / Скриншот 24 Канала
Не обошли люди и другой инфопривод / Скриншот 24 Канала
Соцсети отреагировали на зашквар Арестовича / Скриншот 24 Канала
Украинцы увлекаются студентами / Скриншот 24 Канала
Как соцсети реагируют на зашквар Арестовича / Скриншот 24 Канала
Похоже, приглашений выступить в высших учебных заведениях Арестович больше не получит. Медийное пространство также начинает очищаться от провидца.