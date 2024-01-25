Арестович запомнился украинцам рядом зашкваров. В то же время визиткой экс-советника главы Офиса Президента стала фраза о "2 – 3 неделях". Именно этого времени, по версии Арестовича, должно было хватить, чтобы Россия выдохлась, и активная фаза полномасштабного вторжения завершилась.

Обратите внимание Арестовича спросили, как он смог уехать из Украины: что он ответил

Соответствующее заявление Арестович сделал в апреле 2022 года.

Вот активная фаза, когда их войска наступают с попыткой захватить целые наши районы. Вот она закончится в течение следующих 2 – 3 недель, потому что у оккупантов уже просто не будет сил,

– рассказывал Арестович.

Как Арестович теперь объясняет свое заявление

За почти два года фраза о "2 – 3 неделях" уже стала в Украине мемом. Теперь Арестович решил попытаться объяснить свои слова. Экс-советник главы Офиса Президента отметил, что якобы знал о чем он говорит и надеялся на успешное завершение переговоров.

Арестович заявил, что за эти "2 – 3 недели" – якобы одна из самых больших претензий к нему.

"Знаменитые 2 – 3 недели родились из того, что я был членом Стамбульской переговорной группы. Я знал, что через две – три недели будет встреча в Стамбуле и она должна прекратить войну, а потом встреча Зеленского и Путина. Это было решено, календарь существовал. Я знал, что я говорил", – подчеркнул Арестович.

Какие зашквары генерировал Арестович

На протяжении лет Арестович регулярно генерировал различные зашквары. В частности, предлагал переименовать Украину в Русь-Украину, а украинский язык – в руський язык. К слову, за просьбу публиковать сообщения на украинском, Арестович послал мужчину на три буквы.

С 2014 года украинские герои защищали нашу свободу на Востоке ценой собственных жизней. Между тем Арестович называл АТО "курортом для мальчиков". А украинских защитниц в рядах ВСУ, по его мнению, – якобы "за людей вообще не считали".

Также Арестович регулярно ностальгировал по СССР и называл себя "советским школьником".