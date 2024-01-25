Арестович запам'ятався українцям низкою зашкварів. Водночас візиткою ексрадника глави Офісу Президента стала фраза про "2 – 3 тижні". Саме цього часу, за версією Арестовича, мало вистачити, аби Росія видохлася, й активна фаза повномасштабного вторгнення завершилася.

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Відповідну заяву Арестович зробив у квітні 2022 року.

Оце активна фаза, коли їхні війська наступають з намаганням захопити цілі наші райони. От вона закінчиться протягом наступних 2 – 3 тижнів, бо в окупантів вже просто не буде сил,

– розповідав Арестович.

Як Арестович тепер пояснює свою заяву

За майже два роки фраза про "2 – 3 тижні" вже стала в Україні мемом. Тепер Арестович вирішив спробувати пояснити свої слова. Ексрадник глави Офісу Президента наголосив, що начебто знав про що він говорить та сподівався на успішне завершення переговорів.

Арестович заявив, що оці "2 – 3 тижні" – начебто одна з найбільших претензій до нього.

"Знамениті 2 – 3 тижні народилися з того, що я був членом Стамбульської переговорної групи. Я знав, що за два-три тижні буде зустріч в Стамбулі і вона має припинити війну, а потім зустріч Зеленського і Путіна. Це було вирішено, календар існував. Я знав, що я казав", – наголосив Арестович.

Які зашквари генерував Арестович

Упродовж років Арестович регулярно генерував різноманітні зашквари. Зокрема, пропонував перейменувати Україну у Русь-Україну, а українську мову – в руську мову. До слова, за прохання публікувати дописи українською, Арестович послав чоловіка на три літери.

Від 2014 року українські герої захищали нашу свободу на Сході ціною власних життів. Тим часом Арестович називав АТО "курортом для хлопчиків". А українських захисниць у лавах ЗСУ, на його думку, – начебто "за людей взагалі не вважали".

Також Арестович регулярно ностальгував за СРСР й називав себе "радянським школярем".