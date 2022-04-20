Про це радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів в ефірі 24 каналу.

До теми Перевага Росії залишилася тільки у повітрі, – Фейгін

За його словами, бити ракетами – це не активна фаза війни. Він наголошує, що на землі може взагалі нічого не відбуватися, а ракети ще будуть летіти.

Радник глави ОП пояснює, що активна фаза - це коли наступають російські військові на землі. Наприклад, як зараз вони намагаються наступати на Сході України, намагаються взяти Маріуполь та Ізюм.

Оце активна фаза, коли їхні війська наступають з намаганням захопити цілі наші райони. От вона закінчиться протягом наступних 2 – 3 тижнів, бо в окупантів вже просто не буде сил,

– вважає Арестович.

Проте, на його думку, бити ракетами окупанти ще будуть.

"Може взагалі не бути жодного пострілу на землі, а вони будуть намагатися "дострілювати" нас, наносячи ураження по промисловості та інфраструктурі. Це, на жаль, вони робитимуть до останнього дня війни, – запевнив радник глави ОП.

До слова, російські війська перейшли на фінальний етап наступу, а активність у авіації за кілька діб зросла у більш ніж в 1,5 раза. Про це розповів речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

Дивіться повне інтерв’ю з Олексієм Арестовичем: