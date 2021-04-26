Политзаключенный Чирний из "группы Сенцова" выйдет на свободу, – адвокат
Уже в мае истекает срок незаконного заключения в России украинского пленника Алексея Чирния. Ученого незаконно удерживают еще с мая 2014 года, а задержали за якобы "подготовку теракта" в оккупированном Крыму.
Источник:"Крым.Реалии"
Алексея Чирния в России обвинили в участии в так называемой "группе Сенцова" вместе с самим кинорежиссером Олегом Сенцовым, а также Александром Кольченко и Геннадием Афанасьевым.
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О том, что в мае истечет срок заключения украинского ученого, рассказал его адвокат Тарас Малышевский.
Он сообщил, что в Ростове-на-Дону, где незаконно удерживают Алексея Чирния, его планирует встретить мать. После этого они вместе поедут в Киев.
Далее уже по накатанной дороге на Киев, а потом – помощь в социальной, психологической реабилитации. Потому что 7 лет, проведенных в заключении, они не проходят, конечно же, так легко,
– отметил Тарас Малышевский.
Коротко про Алексея Чирния:
- Это украинский ученый, до оккупации Крыма работал преподавателем военной истории в Симферопольском институте культуры. Имеет звание кандидата исторических наук.
- В 2014 году оккупанты обвинили его и еще трех украинцев в "подготовке теракта" и бросили за решетку. Алексея Чирния принудительно объявили "гражданином России", а потому не пускали к нему украинского консула.
- Сам политзаключенный настаивал, что он является гражданином Украины, а в 2015 году рассказал адвокату о пытках в российской тюрьме.
- Другого фигуранта дела Геннадия Афанасьева Россия экстрадировала в 2016 году, а Сенцова и Кольченко обменяли в 2019 году. Алексей Чирний в список на обмен не попал.
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