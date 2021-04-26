Уже в мае истекает срок незаконного заключения в России украинского пленника Алексея Чирния. Ученого незаконно удерживают еще с мая 2014 года, а задержали за якобы "подготовку теракта" в оккупированном Крыму.

Алексея Чирния в России обвинили в участии в так называемой "группе Сенцова" вместе с самим кинорежиссером Олегом Сенцовым, а также Александром Кольченко и Геннадием Афанасьевым.

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О том, что в мае истечет срок заключения украинского ученого, рассказал его адвокат Тарас Малышевский.

Он сообщил, что в Ростове-на-Дону, где незаконно удерживают Алексея Чирния, его планирует встретить мать. После этого они вместе поедут в Киев.

Далее уже по накатанной дороге на Киев, а потом – помощь в социальной, психологической реабилитации. Потому что 7 лет, проведенных в заключении, они не проходят, конечно же, так легко,

– отметил Тарас Малышевский.

Коротко про Алексея Чирния: