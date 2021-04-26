Політв'язень Чирній з "групи Сенцова" вийде на волю, – адвокат
Вже в травні закінчується термін незаконного ув'язнення в Росії українського бранця Олексія Чирнія. Науковця незаконно утримують ще з травня 2014 року, а затримали за буцімто "підготовку теракту" в окупованому Криму.
Джерело:"Крим.Реалії"
Олексія Чирнія в Росії звинуватили в участі в так званій "групі Сенцова" разом з самим кінорежисером Олегом Сенцовим, а також Олександром Кольченком і Геннадієм Афанасьєвим.
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Про те, що в травні закінчиться термін ув'язнення українського вченого, розповів його адвокат Тарас Малишевський.
Він повідомив, що в Ростові-на-Дону, де незаконно утримують Олексія Чирнія, його планує зустріти матір. Після цього вони разом поїдуть у Київ.
Далі вже по накатаною дорогою на Київ, а тоді – допомога в соціальній, психологічній реабілітації. Тому що 7 років, проведених в ув'язненні, вони не проходять, звичайно ж, так легко,
– наголосив Тарас Малишевський.
Коротко про Олексія Чирнія:
- Це український науковець, який до окупації Криму працював викладачем військової історії в Сімферопольському інституті культури. Має звання кандидата історичних наук.
- У 2014 році окупанти звинуватили його та ще трьох українців у "підготовці теракту" й кинули за ґрати. Олексія Чирнія примусово оголосили "громадянином Росії", а тому не пускали до нього українського консула.
- Сам політв'язень наполягав, що він є громадянином України, а у 2015 році розповів адвокату про катування в російській тюрмі.
- Іншого фігуранта справи Геннадія Афанасьєва Росія екстрадувала у 2016 році, а Сенцова й Кольченка обміняли у 2019 році. Олексій Чирній у список на обмін не потрапив.
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